Le gaz hilarant peut traiter la dépression, selon une petite étude

Le gaz hilarant ne fait pas seulement rire les gens, il peut aussi provoquer un sentiment d’euphorie. Maintenant, une nouvelle étude suggère que le gaz hilarant, ou protoxyde d’azote, peut soulager la dépression chez les patients résistants à d’autres traitements.

Deux semaines après avoir inhalé un mélange de gaz hilarant et d’oxygène pendant une heure, les participants à un essai clinique de stade précoce présentaient des symptômes de dépression moins graves que deux semaines après un traitement placebo, selon une recherche publiée le 9 juin dans le journal. Science Médecine translationnelle .

« Un grand pourcentage de patients ne répondent pas aux traitements antidépresseurs standard », a déclaré le Dr Charles R. Conway, professeur de psychiatrie à l’Université de Washington à St. Louis et l’un des chercheurs principaux de l’étude, dit dans un communiqué . « Le fait que nous ayons vu des améliorations rapides chez de nombreux patients de l’étude suggère que le protoxyde d’azote peut aider les personnes souffrant de dépression vraiment sévère et résistante. »

Jusqu’à un tiers des patients atteints de dépression , soit jusqu’à 17 millions de personnes aux États-Unis, ne répondent pas aux traitements standard, dont la plupart stimulent les récepteurs de la sérotonine et de la noradrénaline dans le cerveau , indique le communiqué.

Les patients de cette étude avaient essayé en moyenne 4,5 antidépresseurs différents et souffraient de dépression depuis 17,5 ans en moyenne, selon l’étude.

« Même avec les meilleurs algorithmes de médication dont nous disposons, un certain nombre de personnes présentent encore des symptômes importants qui affectent leur qualité de vie, parfois très sévèrement. Il existe donc une gamme de traitements disponibles. [for treatment-resistant major depression], mais aucune d’entre elles n’est facile », a déclaré le Dr Timothy Sullivan, directeur de la psychiatrie et des sciences du comportement à l’hôpital universitaire de Staten Island à New York, qui n’était pas impliqué dans la nouvelle étude. Ces alternatives incluent la stimulation cérébrale profonde, qui implique l’implantation une électrode dans le cerveau et la stimulation du nerf vagal, qui consiste à implanter un dispositif semblable à un stimulateur cardiaque qui stimule le nerf vague , a déclaré Sullivan à 45Secondes.fr. « Nous avons certainement besoin de traitements plus nombreux et plus accessibles pour le traitement de cette maladie. Tout traitement qui promet de résoudre ce problème mérite certainement d’être pris en compte. »

Une autre alternative de ce type, a déclaré Sullivan, est l’esketamine, une forme de kétamine anesthésique, que la Food and Drug Administration a approuvée pour la dépression majeure résistante au traitement en 2019 et a traité avec succès certains patients souffrant de dépression qui ne répondent pas à d’autres traitements, comme Science en direct signalée précédemment . Kétamine et eskétamine à la fois travail , au moins en partie, en se liant aux récepteurs du glutamate N-méthyl-D-aspartate (NMDA), un type de récepteur sur les neurones, ou les cellules du cerveau.

Comme la kétamine et l’eskétamine, le protoxyde d’azote se lie également aux récepteurs du glutamate NMDA. Cette similitude a conduit Conway et le Dr Peter Nagele, professeur et président du Département d’anesthésie et de soins intensifs de l’Université de Chicago, à émettre l’hypothèse que le gaz hilarant pourrait aider les patients atteints de dépression majeure résistante au traitement, ont-ils écrit dans une étude de 2015 publiée dans le journal Psychiatrie Biologique .

Dans cette étude, Conway, Nagele et leurs collègues ont rapporté qu’une administration d’une heure de protoxyde d’azote avait « des effets antidépresseurs rapides et marqués » chez les patients souffrant de dépression majeure résistante au traitement. Dans cette étude, les effets antidépresseurs de l’inhalation de protoxyde d’azote à une concentration de 50 % étaient statistiquement significatifs deux et 24 heures après le traitement, écrivaient les auteurs à l’époque. Les chercheurs étaient curieux de savoir si une dose plus faible de gaz hilarant, qui pourrait entraîner un risque plus faible de nausées et d’autres effets secondaires, serait aussi efficace, ont écrit les auteurs dans leur nouvelle étude. Ils voulaient également tester si les effets dureraient plus longtemps que les 24 heures où ils avaient suivi les patients dans leur étude précédente.

À cette fin, au cours de trois séances à environ un mois d’intervalle, 24 participants à l’étude souffrant de dépression résistante au traitement ont inhalé 25 % de protoxyde d’azote, 50 % de protoxyde d’azote ou un placebo contenant uniquement de l’oxygène pendant une heure. L’équipe a ensuite mesuré périodiquement les symptômes dépressifs des patients à l’aide de l’échelle d’évaluation de la dépression de Hamilton, une évaluation en 21 points menée par un professionnel de la santé, pendant deux semaines après le traitement. Les 20 patients qui ont terminé l’expérience ont reçu les trois traitements pour servir de leur propre contrôle dans l’expérience, et tous ont subi des examens de suivi.

Deux semaines après le traitement au gaz hilarant, les patients présentaient moins de symptômes dépressifs selon l’échelle d’évaluation. Cela était vrai aux deux concentrations de gaz hilarant, ont écrit les auteurs dans leur article. Cependant, à une concentration de 50 %, certains patients ont ressenti des nausées comme effet secondaire du traitement.

« Quand ils ont reçu 25% de protoxyde d’azote, personne n’a développé de nausée », a déclaré Conway dans le communiqué. « Et cette dose plus faible était à peu près aussi efficace que la dose plus élevée pour soulager la dépression. »

Après les trois traitements, 55 % (11 sur 20) des participants qui ont terminé l’étude ont présenté une amélioration statistiquement significative d’au moins la moitié de leurs symptômes dépressifs, et 40 % (huit sur 20) ont connu une rémission à court terme, selon le déclaration.

Parmi les patients qui ont terminé l’étude, 85 % (17 sur 20) se sont tellement améliorés que leur dépression est passée d’une catégorie à une autre, comme de la dépression sévère à la dépression modérée, selon le communiqué de presse.

Dans une prochaine étape, les chercheurs aimeraient étudier le protoxyde d’azote, l’eskétamine et un placebo dans le cadre d’un essai multicentrique plus vaste, selon le communiqué.

Sullivan a déclaré qu’il aimerait voir l’essai répété par d’autres enquêteurs avec un plus grand nombre de patients. « Si ces premiers résultats sont certainement validés, cela pourrait bien être proposé comme traitement », a-t-il déclaré.

