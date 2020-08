Le futur smartphone de Poco pourrait comporter un écran AMOLED 120 Hz

Tendance FP24 août 2020 09:26:55 IST

Xiaomi est sur le point de sortir un téléphone Poco avec un taux de rafraîchissement élevé et un écran AMOLED 120 Hz, selon des taquineries en ligne. Angus Kai Ho Ng, responsable du marketing produit de Poco Global et porte-parole mondial, a également tweeté un message crypté.

Angus Kai Ho Ng a tweeté une image qui disait: «Poco aime Hz» et a écrit: «Récemment, je suis tombé amoureux de Hz. Puis j’ai découvert, POCO aime aussi Hz! (sic) ».

Un pronostiqueur a ensuite tweeté que le nouveau téléphone sortira ce mois-ci et qu’il disposera d’un écran AMOLED 120 Hz. Il a également déclaré qu’Angus Kai Ho Ng avait tweeté cette information mais avait fini par supprimer ce tweet plus tard.

