Le Ford Bronco original est presque né Ford Wrangler

Ford Wrangler? Cela peut sembler étrange à nos oreilles, car Wrangler est le nom de la Jeep. Mais cela n’apparaîtra qu’en 1987, étant connu dans les décennies précédentes sous le nom de Jeep CJ – le Ford Bronco a été lancé en 1966.

Wrangler (quelqu’un qui s’occupe principalement de chevaux) était un nom «sans propriétaire», et faisait partie de ceux qui étaient sur la table pour le nouveau modèle Ford, car il s’adaptait bien au caractère et aux capacités de la marque nord-américaine Américain prévu.

Fait intéressant, quand il a commencé le développement du projet en 1963, il a gagné le nom interne de Bronco (cheval sauvage ou semi-domestique). La raison? Ford voulait que la Mustang sportive ait un partenaire 4 × 4, alors ils ont gardé le thème équestre – Mustang est le nom d’une race de cheval.

On ne peut qu’imaginer combien de discussions il a dû y avoir pour arriver au nom final, mais, fait intéressant, c’est le nom original du projet qui a fini par décoller. Et que maintenant nous pouvons le voir représenté non seulement dans le symbole, mais aussi dans cette annonce de hauteur (ci-dessus), avec le Bronco reproduisant le côté le plus sauvage du … Bronco.

Mais que se passerait-il si le Ford Wrangler était né? Comment s’appellerait aujourd’hui le modèle homonyme de la Jeep?

À propos de “Vous vous en souvenez?”. C’est l’élément d’Automobile Reason dédié aux modèles et versions qui se sont en quelque sorte démarqués. Nous aimons nous souvenir des machines qui nous faisaient autrefois rêver. Embarquez avec nous pour ce voyage dans le temps ici au Razão Automóvel.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂