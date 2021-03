Le fondateur et PDG de Spotify, Daniel Ek, discute de l’économie du streaming musical – Spotify

Depuis son creux de 2014, l’industrie de la musique a augmenté de 44%, principalement grâce aux revenus de streaming, qui ont augmenté de 500% sur cette même période. Rien qu’en 2020, Spotify a payé plus de 5 milliards de dollars et représente environ 20% des revenus de l’industrie mondiale de la musique enregistrée, plus que tout autre service de streaming. Ce nombre est énorme en soi, et il n’inclut pas les autres services de streaming musical, ni d’autres sources de revenus musicaux.

Pourtant, les artistes me demandent tout le temps pourquoi ils ne gagnent pas plus d’argent. Si l’industrie de la musique en génère autant, alors où diable va-t-elle? Ce sont des questions justes. Alors, nous lançons un nouveau site, Fort et clair, pour accroître la transparence et faire la lumière sur les aspects économiques complexes du streaming musical.

Le streaming est en plein essor et a été essentiel pour aider plus d’artistes à trouver un public mondial. Il y a plus d’artistes que jamais. C’est génial. Cela signifie de nouveaux genres, plus de musique traversant les frontières et plus d’artistes trouvant de nouveaux fans. Cela signifie également que de nouveaux artistes rejoignent Spotify chaque jour, ainsi que toute l’histoire de la musique qui les a précédés. De plus en plus d’artistes veulent partager leur art, toucher les fans et gagner leur vie grâce à la musique. Et ça arrive.

Du seul streaming sur Spotify, nous constatons une croissance des artistes à toutes les étapes de leur carrière: depuis 2017, le nombre d’artistes générant

plus de 50 000 € / an est en hausse de 80% plus de 100 000 € / an est en hausse de 85%; et plus de 1 M € / an est en hausse de 90%.



Aujourd’hui, 57K artistes représentent désormais 90% des flux mensuels sur Spotify – un nombre qui a quadruplé en seulement six ans. Cela signifie que le nombre des artistes les plus écoutés au monde est en augmentation et se diversifie.

Notre objectif est d’aider les musiciens qui aspirent à être, ou qui sont professionnels, à gagner leur vie. C’est quelque chose que nous prenons au sérieux chaque jour. Bien sûr, tous les millions d’artistes présents sur Spotify n’ont pas connu le même succès. Cela ne sera jamais vrai. Les fans décideront en fin de compte qui réussit et prospère, mais notre objectif reste clair: continuer à créer plus d’opportunités pour que plus d’artistes atteignent plus de fans.

Nous savons que nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais nous sommes confiants dans ce que nous avons construit et dans les innovations que nous continuons d’offrir aux artistes et à leurs fans. Nous continuerons à donner aux artistes les plus talentueux du monde les moyens de transformer leur passion en profession, d’augmenter l’argent versé aux titulaires de droits, de diversifier et d’augmenter le nombre d’artistes professionnels qui réussissent et de faire avancer l’industrie de la musique.