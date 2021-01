Le fondateur du CRED, Kunal Shah, soutient la prochaine entreprise de Carl Pei avec un montant de financement non divulgué

«Carl travaille sur une nouvelle société d’électronique grand public qui, j’en suis sûr, sera un perturbateur dans l’industrie technologique. Je suis ravi de faire partie de ce voyage », a déclaré Kunal Shah.

Kunal Shah, le fondateur de la société de technologie financière CRED, a investi dans la nouvelle entreprise du co-fondateur de OnePlus, Carl Pei. Le montant investi n’a pas été divulgué. Pei avait cofondé OnePlus, qui se classe désormais parmi les entreprises de smartphones haut de gamme, en 2013. Il a quitté OnePlus en octobre de l’année dernière pour démarrer une nouvelle entreprise. « Carl Pei a maintenant reçu un investissement d’amorçage de l’France avec Kunal Shah, fondateur du CRED, ajoutant l’entreprise londonienne de Carl à son portefeuille », indique un communiqué. Les détails de la nouvelle entreprise de Pei seront annoncés le 27 janvier, a-t-il ajouté.

Pei a déjà levé 7 millions de dollars (environ Rs 51,4 crore) en financement d’amorçage pour la nouvelle entreprise.

« Carl travaille sur une nouvelle société d’électronique grand public qui, je suis sûr, sera un perturbateur dans l’industrie de la technologie. Je suis ravi de faire partie de ce voyage », a déclaré Kunal Shah.

Shah, qui avait cofondé Freecharge et est un investisseur actif, a soutenu un certain nombre de startups, notamment Udayy, Kyt, Khatabook, BharatPe, Unacademy, Razorpay et Avail Finance, entre autres.

Le mois dernier, Pei avait annoncé la levée de 7 millions de dollars de financement d’amorçage auprès d ‘ »amis et investisseurs privés » dont Tony Fadell (directeur de Future Shape et inventeur de l’iPod), Casey Neistat (YouTuber), Kevin Lin (co-fondateur de Twitch), Steve Huffman (PDG de Reddit), Liam Casey (fondateur et PDG, PCH), Paddy Cosgrave (fondateur de Web Summit) et Josh Buckley (PDG de Product Hunt).

L’investissement de démarrage visait à soutenir la création d’un siège social à Londres, l’embauche de l’équipe et le financement des efforts de recherche et de développement de produits en cours.

