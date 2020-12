Le fondateur de T & Coffee Trans Network nommé ami LGBT de l’année

Cette année a été plus difficile que la plupart des autres, et pour beaucoup, cela montre à quel point nos amis et alliés LGBT + sont importants.

C’est pourquoi, pour la première fois aux PinkNews Awards 2020, nous vous avons donné la chance de célébrer ceux que vous aimez et de leur donner le coup de cœur qu’ils méritent avec le prix Uber Eats LGBT + Friend of the Year Award.

Les résultats sont arrivés et nous sommes ravis d’annoncer nos gagnants qui ont chacun fait des pieds et des mains pour leurs amis LGBT +.

Samantha Howard a remporté la première place, remportant un bon Uber Eats de 250 €.

Howard a été nominé en partie pour le soutien inébranlable qu’elle a apporté à son amie trans tout au long de leur transition.

«Elle a été là à chaque étape du processus, donnant l’exemple, donnant toujours de bons conseils sans jamais pousser.

« Que ce soit par tweet, WhatsApp ou appel téléphonique, son attitude attentionnée et solidaire a rendu ma transition au moins supportable », a déclaré son amie. RoseActualités. «Je ne serais pas ici maintenant sans son aide.

Son amie tenait également à la remercier pour le temps et l’énergie qu’elle consacre Réseau T & Coffee Trans, une initiative en coordination avec Tesco qui a connecté les personnes trans avec leurs communautés en lock-out.

Cela s’est produit lorsque Samantha elle-même cherchait un soutien en face à face, mais avait du mal à trouver des activités sociales qui n’impliquaient pas de boire.

«Même avec des communautés en ligne solidaires sur les réseaux sociaux, être une personne trans ou de genre diversifiée peut être une expérience très solitaire. Les gens dans l’ensemble sont des créatures sociales, nous devons avoir une interaction dans le monde réel les uns avec les autres », a-t-elle déclaré.

«Le problème survient lorsque la peur de la réaction des gens face à nous fait partie de notre processus décisionnel.»

Ne voyant rien d’autre à l’horizon, Samantha a décidé de créer ses propres espaces de sécurité sociale sans alcool, accessibles et à basse pression. Son idée cadrait bien avec Tesco et le supermarché était prêt à aider.

«Non seulement ils ont un vaste réseau de cafés sûrs et sans alcool en magasin, mais ils étaient vraiment ravis de s’impliquer. Nous avons donc commencé à organiser des réunions sociales », a déclaré Samantha.



Malheureusement, 2020 avait des plans différents – mais Samantha n’a pas laissé une simple pandémie mondiale se mettre en travers. «En quelques jours, nous avions créé une plateforme en ligne. Je sais, le contraire de ce que nous voulions faire, mais cela a été une expérience fantastique », a-t-elle déclaré.

Cela signifiait qu’ils étaient en mesure d’augmenter les événements sociaux de un par mois à deux fois par semaine, et la communauté s’est rapidement développée en dehors du Royaume-Uni également.

Dans notre communauté, vous pourrez toujours trouver un ami.

«Nous avons maintenant des membres réguliers qui viennent des États-Unis et de toute l’Europe. Alors qu’il était triste de devoir fermer temporairement les portes, nous nous sommes ouverts à un groupe incroyable de personnes », a déclaré Samantha.

«Ces gens ont continué à faire des choses incroyables – nous avons récemment eu un membre qui nous a aidés à sortir un album bénéfice, et dans les 48 heures suivant sa suggestion, nous avons eu plus de musique que nous ne pouvions en mettre sur un seul CD!

T & Coffee reviendra plus grand et meilleur que jamais à la fin de la pandémie, mais en attendant, il continue d’être une ressource fantastique pour la communauté trans. Et cela a également fourni à Samantha une communauté qui lui est propre.

«Je ne me suis jamais sentie aussi chanceuse de faire partie de quoi que ce soit», a-t-elle déclaré. «Quand tant de personnes qui ont fait face à tant d’adversité se réunissent pour se soutenir, des choses incroyables se produisent.

«Les personnes incroyables que j’ai rencontrées, les belles amitiés que j’ai nouées et l’esprit de force dans l’unité ont été tout simplement époustouflants. En tant que communauté, nous avons un lien incroyablement fort, partageant une force dans l’unité et montrant au monde que l’amour gagne.

«Je suis fier parce que je sens que je suis une infime partie de ce message, étendant ce lien aux personnes que je rencontre et sachant que dans notre communauté, vous serez toujours en mesure de trouver un ami.

En deuxième place, Meg McGrady remporte un bon Uber Eats de 150 €.

Meg a été nominée par l’un de leurs « amis queer les plus proches et les plus chers »qui tenaient à les remercier de les avoir inspirés chaque jour avec leur fierté et leur courage.

Ils ne cessent de la faire sourire, dit-elle, que ce soit avec un défilé de la fierté en carton ou un vidéoclip fait maison déconstruisant le genre par la danse. « J’ai tellement de chance de les appeler mon ami », avons-nous entendu.

Le soutien de Meg ne se limite pas à leurs amis – ils l’étendent à toute la communauté LGBT + via leur propre compagnie de théâtre, Queerly Productions, qu’ils ont lancée à seulement 21 ans.

Le groupe se consacre à donner aux danseurs trans et non binaires une plate-forme dans le théâtre musical, et ils ont récemment recruté 65 artistes pour élever 1000 € pour UK Black Pride et Gendered Intelligence.

«L’industrie du théâtre musical peut être un endroit merveilleux, mais elle a encore un long chemin à parcourir pour représenter les femmes queer et les personnes trans sur scène et dans les équipes créatives», a déclaré Meg. RoseActualités.

«Pour le moment, nous nous concentrons sur la mise en valeur de leur talent à travers notre spectacle Sinqueerly moi, un spectacle de cabaret où nous demandons à deux conteurs de créer leur propre jukebox musical en explorant leur voyage queer ou trans en récupérant des chansons de théâtre musical nouvelles et anciennes.

«À l’avenir, nous aimerions nous développer encore plus en produisant de nouvelles comédies musicales originales et en rapprochant encore plus la communauté LGBT + au sein du théâtre.»

Les choses ont été difficiles dans l’industrie du divertissement cette année, mais Meg a gardé ses collègues créatifs connectés à un événement virtuel, MTPRIDE, qui était une série de trois flux en direct de tous les artistes et créatifs de théâtre musical LGBT +.

Tout cela fait partie intégrante de leur travail inspirant au nom de la communauté LGBT +, et tout ce qu’ils font témoigne de leur fierté d’en faire partie.

« C’est ta solidarité qui me rend fier », ont-ils dit.

À la troisième place, remportant un bon Uber Eats de 100 €, est Ciaran Frame.

Ciaran a été nommé par son ami, qui a été inspiré par lui «à bien des égards». Il l’a décrit comme «la personne la plus consciente et la plus altruiste que j’aie jamais rencontrée», ajoutant que «lui parler vous fait sentir comme s’il n’y avait que de la gentillesse dans le monde ».

Ciaran est animé par le désir d’aider les autres et de devenir une influence positive sur ceux qui l’entourent. Il travaille maintenant à amplifier les voix et les histoires queer à travers son incroyable série de photographies «Queer Acts of Resistance», qui donne aux personnes LGBT + une plate-forme pour se représenter d’une manière honnête et authentique.

Chaque photo est une réponse à la question: «Quel est votre acte de résistance queer?»

«Il est giving les gens qui sont généralement faits pour se cacher et ont honte de qui ils sont cet espace sûr pour se montrer au monde et les célébrer pour cela, en leur demandant de réfléchir à la façon dont leur existence queer est un acte de résistance », a déclaré l’ami de Ciaran nous.

«C’est quelque chose que je trouve extrêmement inspirant.»

Vous pouvez suivre le travail de Ciaran et partager son énergie positive sur Instagram ici.

Félicitations encore à tous nos gagnants!