Le FMI commence à voir la lumière au bout du tunnel

Un an après le début de la pandémie causée par le nouveau coronavirus, le Fonds monétaire international fait preuve d’un optimisme prudent. Selon les estimations publiées ce mardi 26, la croissance mondiale devrait atteindre 5,5% en 2021, soit une augmentation de 0,3 point de pourcentage par rapport à la dernière projection d’octobre 2020. La contraction du PIB mondial devrait être limitée à 3,5% en 2020, grâce à une reprise meilleure que prévu au cours du dernier semestre.

Le FMI s’est montré beaucoup plus pessimiste en octobre, l’entité pariant sur une baisse de 4,4%. Cependant, les performances de la zone euro, de la Chine, de l’Inde, du Japon, des États-Unis et même de la Turquie ont dépassé les attentes, grâce à la reprise de la consommation et à «l’ajustement au télétravail» à partir du troisième trimestre.

Trois raisons principales expliquent ce regain d’optimisme. Premièrement, le début des campagnes de vaccination, à partir de décembre 2020 dans certains pays, laisse présager un retour à une activité normale. Deuxièmement, le FMI estime que «l’économie semble s’être adaptée, au fil du temps, au déclin des activités qui nécessitent des interactions physiques. Enfin, plusieurs pays riches, comme les États-Unis et le Japon, n’ont pas réduit la taille de leurs déficits et ont continué, fin 2020, à soutenir leur économie.

«Dans certains cas, les transferts d’argent aux familles ont dopé les dépenses de consommation», note l’institution, qui s’inquiète de l’augmentation des faillites une fois les plans de soutien terminés. Selon les calculs du FMI, le taux de faillite a baissé dans treize pays riches, malgré la crise, depuis le début de la pandémie.

Le FMI reste prudent dans ses projections, car il n’exclut pas une éventuelle mutation du virus, un ralentissement des campagnes de vaccination ou une austérité budgétaire prématurée dans certains pays, qui retarderaient la reprise. « La communauté internationale doit également travailler en étroite collaboration pour améliorer l’accès aux vaccins pour tous les pays », souligne l’institution financière internationale.

Selon une étude de la Chambre de commerce internationale, la pénurie de vaccins dans les pays pauvres peut coûter à l’économie mondiale jusqu’à 9,2 billions de dollars (environ 60 billions de reais), près de la moitié pour les pays riches. « Le nationalisme vaccinal peut servir des objectifs politiques à court terme, mais il est dans l’intérêt économique à moyen et long terme de chaque nation de soutenir l’équité vaccinale », a rappelé Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur du Fonds.

Le poste FMI commence à voir la lumière au bout du tunnel apparu en premier dans 45secondes.fr.

