Le fils de Vin Diesel jouera le jeune Dominic Toretto dans Fast & Furious 9

Vin Diesel partagera le rôle de Dominic Toretto avec son fils réel, Vincent Sinclair, dans le prochain Rapide furieux suite de la franchise F9. TMZ rapporte que Sinclair, 10 ans, fera ses débuts au cinéma lors de la première de Fast & Furious 9 dans les salles cet été, jouant une version plus jeune de Dom – le personnage que son père incarne depuis 20 ans.

Dans Furieux 7, une version plus jeune de Dom a été présentée dans une scène de flashback, bien qu’il ait été joué par Alex McGee dans ce film. En tant que nouveau jeune Dominic, Sinclair a filmé ses scènes pour F9 l’été dernier, mais on ne sait pas exactement combien de temps il va passer à l’écran. Le contrat de son mineur stipule qu’il a été payé un taux quotidien de 1005 €, et bien que ce ne soit pas beaucoup comparé aux chiffres sur le chèque de paie de son père, ce n’est pas du tout mauvais pour un enfant acteur dans son premier rôle au cinéma dans une grande franchise à succès.

Réalisé par Justin Lin et écrit par Lin et Daniel Casey, F9 reprend après les événements de Le destin et le furieux. vin Diesel revient lorsque Dominic Toretto et sa famille doivent affronter le jeune frère de Dominic, Jakob (John Cena), un assassin mortel qui travaille avec leur vieil ennemi Cipher (Charlize Theron). Sont également de retour Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang et Lucas Black.

Étant donné que F9 présente John Cena comme le frère de Dominic, il est logique que la suite comprenne des scènes de flashback, détaillant l’histoire de leur relation. Antérieur à F9, Jakob n’avait même jamais été mentionné par Dominic, mais Diesel a expliqué à Divertissement hebdomadaire en janvier, comment le nouveau film expliquera la trame de fond de leur rupture.

« L’un des aspects convaincants de Vite est cette histoire qui nous a été présentée il y a littéralement 20 ans, et qui a toujours eu son manteau d’obscurité », a déclaré Diesel.« Nous avons toujours voulu en savoir un peu plus sur les origines. Et je pense qu’une franchise doit gagner le droit de revenir en profondeur dans une trame de fond, et j’espère Rapide furieux a fait exactement cela. J’ai l’impression que l’instinct ou le désir d’entrer dans la trame de fond, presque l’histoire d’origine, était quelque chose de convaincant pour tout le monde. «

Quoi qu’il arrive dans F9, l’histoire se développera avec plusieurs suites et films dérivés. Deux autres films Fast & Furious sont prévus avec Lin à bord pour revenir en tant que réalisateur pour les deux, bien qu’il ait été annoncé que le onzième film servira également de dernier volet de la série. F10 était initialement prévu pour une version 2021 avant que la pandémie n’entraîne le retrait de la suite du calendrier.

Pendant ce temps, les retombées en cours maintiendront toujours la franchise en vie. Une suite du spin-off 2019 Hobbs et Shaw est également en préparation, selon la star et producteur Dwayne « The Rock » Johnson. Il a également été signalé qu’une femme dirigée Rapide furieux Le spin-off est également en développement, avec Nicole Perlman, Lindsey Beer et Geneva Robertson-Dworet qui écrivent le scénario. Aucun de ces projets n’a encore de date de sortie officielle.

F9 devrait sortir en salles le 25 juin 2021. Cette nouvelle nous vient de TMZ.

Sujets: Fast and Furious 9, Fast and Furious