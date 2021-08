Le fils de Robin Williams, Zak, rend un hommage sincère 7 ans après la mort de son père

Il y a sept ans, le 11 août 2014, le monde a perdu l’un des acteurs et comédiens les plus aimés lorsque la star du grand et du petit écran Robin Williams est décédée à l’âge de 63 ans.

Mais ce fut une perte bien plus grande et plus intime pour Zak Williams, qui a perdu son père ce jour-là.

Mercredi, l’homme de 38 ans a commémoré l’homme qui comptait tant pour tant de personnes.

« Papa, il y a sept ans aujourd’hui tu es décédé » il a tweeté avec une photo de son père. « La joie et l’inspiration que vous avez apportées au monde se perpétuent dans votre héritage et dans votre famille, vos amis et vos fans que vous aimiez tant. Vous avez vécu pour faire rire et aider les autres. Je célébrerai ta mémoire aujourd’hui. Je t’aime pour toujours. »

Ce message arrive quelques semaines seulement après que le jeune Williams a partagé un autre message sur les réseaux sociaux en l’honneur de la vie de son père, à l’occasion de ce qui aurait été le 70e anniversaire de l’acteur oscarisé.

« Je voudrais que vous sachiez que votre esprit incroyable vit en nous », a-t-il écrit sur son compte Instagram le 21 juillet. « Notre famille vous célébrera, vous et votre mémoire aujourd’hui. Tu nous manques et nous t’aimons toujours ! »

La star de « Good Will Hunting » s’est suicidée alors qu’elle souffrait de démence à corps de Lewy, et en mai, son fils, qui est un défenseur de la santé mentale, a expliqué à quel point cet événement avait affecté sa propre santé mentale.

« Je me suis retrouvé extrêmement dérégulé émotionnellement et je me sentais vulnérable et exposé alors que je n’étais pas prêt à l’être », a-t-il déclaré dans une interview avec Oprah Winfrey et le prince Harry pour « The Me You Can’t See » d’Apple TV. « Et cela a créé un défi majeur pour moi. »

Parce que le deuil d’un être cher est un processus douloureux et difficile, mais dans son cas, c’était aussi déroutant alors qu’il luttait pour traiter ce deuil sous les projecteurs.

« De mon côté, je n’ai eu l’occasion de me concentrer sur le processus de deuil privé qu’environ un an et demi après le décès de mon père… », a-t-il ajouté.

Zak Williams était le seul enfant de son père avec sa première épouse Valerie Verlardi. La défunte star est également le père d’un autre fils, Cody Williams, 29 ans, et d’une fille, Zelda Williams, 32 ans, issue de son mariage avec sa seconde épouse Marsha Garces.

Et à titre posthume, ces dernières années, il est devenu grand-père à deux reprises, car Zak et sa femme Olivia June ont un fils de 2 ans, McLaurin Clement, et une fille de 2 mois, Zola June.

L’année dernière, Williams a expliqué à AUJOURD’HUI comment présenter l’héritage de son père à son fils, quelque chose qui, selon lui, se passait naturellement chez lui.

« J’ai lentement commencé à montrer des photos et des images à mon fils, des choses de films et d’animations dans lesquelles mon père était », a-t-il expliqué. « … Nous avons des photos et des souvenirs autour de notre maison et il est attiré par elles. Et donc quand il voit le Génie d' »Aladdin » ou quand il voit une photo de son grand-père, il est attiré par elle. Et donc nous en parlons. … C’est une belle façon de perpétuer l’héritage de mon père lié à l’histoire de notre famille. »

Cette histoire parle de suicide. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes à risque de suicide, veuillez appeler la ligne de vie nationale pour la prévention du suicide des États-Unis au 800-273-8255, envoyez TALK par SMS au 741741 ou rendez-vous sur SpeakingOfSuicide.com/resources pour des ressources supplémentaires.