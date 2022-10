Le film Super Mario Bros. présente un premier regard sur le royaume des champignons

Le prochain film de »Super Mario Bros. » vient de prendre forme avec une impressionnante affiche promotionnelle, montrant un décor coloré basé sur les personnages et le style caractéristique du jeu de Nintendo. La production réalisée par le studio éclairagemettra en vedette l’acteur Chris Pratt comme le plombier emblématique.

Bien que la majeure partie du processus ait été gardée secrète, cette nouvelle image nous donne un aperçu de ce que nous verrons dans la première bande-annonce de »Super Mario Bros. », dont la sortie est prévue le 6 octobre. Sur l’affiche, nous pouvons voir le Royaume Champignon, l’un des lieux les plus emblématiques des jeux vidéo Mario, entouré de ses habitants caractéristiques, le Toad.

Le film d’animation représente un changement important pour la société de jeux vidéo Nintendo, car ce sera son premier grand pas dans le monde du cinéma. »Super Mario Bros. » ha sido la propiedad insignia desde que el primer juego de plataformas de la franquicia fue estrenado en 1985 convirtiendo a Mario, quien originalmente apareció como protagonista de »Donkey Kong », en un ícono global reconocido en tout le monde.

Cependant, malgré tout le succès impressionnant de la franchise Super Mario, les films représentent toujours un objectif difficile à atteindre pour Nintendo. C’est parce qu’en 1993, un film d’action en direct » Super Mario Bros. mais cela n’a pas dépassé les attentes de l’entreprise.

Depuis lors, la société s’est éloignée des films, donc « Super Mario Bros. » sera la tentative de Nintendo, après trois décennies, de proposer enfin une production animée de haute qualité de sa franchise phare de jeux vidéo. Nintendo s’est associé à Universal Pictures et travaille avec les célèbres animateurs d’Illumination Entertainment, qui a été responsable de certains des plus grands succès animés d’aujourd’hui comme Despicable Me et The Minions.

Les fans verront de plus près « Super Mario Bros. » le 6 octobre, lorsque la première bande-annonce sera dévoilée lors du New York Comic Con. La première du film est prévue pour le 7 avril 2023.