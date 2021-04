Le film Sailor Moon arrive sur Netflix: de quoi s’agit-il et quand est-il présenté en première

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: Le film C’est l’une des grandes premières d’anime, en plus de celles déjà annoncées précédemment, qui aura le service de streaming Netflix cette année. Au cours des dernières heures, les réseaux sociaux officiels de la plateforme l’ont confirmé et ont enthousiasmé les fans de l’une des séries d’enfance les plus mémorables. Voyez de quoi il s’agit et quand il s’ouvre!

Le projet est basé sur le manga écrit et illustré par Naoko Takeuchi, publié en 1992, sur les Gardiens qui se battent pour l’amour et la justice. L’émission de télévision a commencé à être diffusée de 1992 à 1997 et a duré plusieurs générations. En 2014, il est revenu avec Sailor Moon Crystal, avec 39 épisodes, et le tout nouveau long métrage sera une continuation.

Ce film, qui a déjà eu sa première japonaise en deux tranches distinctes plus tôt cette année, s’est concentré sur l’arc « Lune morte » de l’histoire originale et de la production a été supervisée par Takeuchi et dirigée par Chiaki Kon. Avec l’annonce du lancement, le streaming a également rapproché la première affiche. Regardez-le ici!

Le synopsis agrandi se lit comme suit: « Les prochaines aventures se déroulent en avril, lorsque les cerisiers en fleurs sont en fleurs et que Tokyo est d’humeur festive alors qu’elle célèbre la plus grande éclipse solaire totale du siècle. Alors que la nouvelle lune assombrit le soleil et atténue progressivement sa lumière, Usagi et Chibi-Usa rencontre Pegasus, qui est à la recherche de la jeune fille choisie qui peut briser le sceau du cristal d’or. Pendant ce temps, une mystérieuse compagnie appelée Dead Moon Circus apparaît dans la ville dont le plan infâme est de disperser les incarnations cauchemardesques connues. Comme les lémuriens. , saisissez le cristal d’argent légendaire, dirigez la lune, la terre et, en fin de compte, dominez l’univers entier « .







+ Quand le film Sailor Moon sort-il sur Netflix?

Selon le rapport officiel proposé en streaming, Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: Le film sortira sur les écrans des utilisateurs de Netflix le 3 juin 2021. « En ces temps difficiles, c’est un immense plaisir que les téléspectateurs puissent rassembler courage et espoir en regardant cette histoire d’amour et de justice. », il a commenté Fumio Osano, Éditeur de Takeuchi.