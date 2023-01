Le film Russian Mob du comédien Bert Kreischer basé sur Standup Bit a une date de sortie officielle

Humoriste Bert Kreischer prend des mesures sérieuses avec la sortie de son prochain film La machine, basé sur son stand-up spécial de 2016 du même nom.





Sony Pictures, la société mère de Legendary Pictures qui produit le film, a officiellement prévu une date de sortie le 26 mai via Collider.

Dans son numéro de stand-up, Kreischer raconte comment il s’est accidentellement inscrit à un cours de langue russe, ce qui signifie prendre l’espagnol, mais a été forcé par son professeur de le voir jusqu’au bout. Il poursuit en décrivant un semestre à l’étranger en Russie où il s’est involontairement lié d’amitié avec des gangsters russes, avec lesquels il a finalement fini par se saouler et voler des passagers de train. La base de son lien avec le groupe criminel indiscipliné s’est formée avec lui disant les seuls mots qu’il connaissait en russe : « Je suis la Machine ».

Le film trouve Kreischer 23 ans plus âgé et pas plus sage lorsqu’un gangster russe alcoolique (joué par Iva Babić) revient dans sa vie pour kidnapper Kreischer et lui faire payer ses actes passés. Un autre fantôme de son passé sordide arrive sous la forme de son père séparé, joué par Mark Hamill.

Fans de Kreischer, principalement connu pour sa comédie stand-up et son émission de télé-réalité Netflix La Cabane avec Bert Kreischer, peut être surpris de voir la bande dessinée apparaître dans un cadre plus sérieux. Peut-être encore plus surprenant pourrait-il voir Kreischer jouer avec sa chemise au pour la première fois.

Le film est réalisé par Peter Atencio, connu pour plusieurs projets adjacents à Jordan Peele, notamment Clé et Peele, Keanuet La zone de crépuscule. D’autres étoiles incluent

La machineLa sortie en salles de sera précédée d’une performance diffusée en direct par Kreischer, diffusée simultanément dans plus de 1000 salles le 25 mai à 18h00 PST. La machine extrait de la routine de stand-up de Kreischer peut être trouvé ci-dessous.





Kreischer partage son expérience de travail avec Mark Hamill

Kreischer a parlé de son expérience en faisant La machine précédemment sur son podcast 2 ours, 1 grottequ’il co-anime avec son collègue comédien Tom Segura, y compris ce que c’était que de travailler avec Mark Hamill :

« Je pense que Mark a une appréciation pour moi, un peu comme mon père : c’est un gars très gentil, et il m’aime… Je pense qu’il m’aime. Mais j’ai dit, ‘Mark, penses-tu que nous parlerons beaucoup après cette?’ Et il était comme, ‘Hein?’

Kreischer a déclaré qu’il avait donné son espace à l’acteur de Luke Skywalker parce qu’il admet : « Je peux parfois être écrasant. » Le comique a également expliqué comment jouer dans un film semi-autobiographique lui avait appris de dures leçons sur son propre niveau de maturité :