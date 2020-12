Le film Ready Player Two est en début de développement confirme l’auteur Ernest Cline

Suite à la sortie récente d’Ernest Cline’s Prêt joueur deux, les discussions ont rapidement porté sur la question de savoir si le public verra un jour la suite adaptée pour le grand écran. Eh bien, selon Cline, le développement est déjà en cours sur le suivi de l’aventure de science-fiction, et bien qu’il en soit à ses débuts et qu’il n’ait pas encore été annoncé par le studio, l’auteur semble confiant que la plupart de l’équipe d’origine reviendra. .

« C’est à ses débuts en ce moment, d’autant plus qu’Hollywood est dans les limbes en ce moment. Mais je peux dire d’après l’expérience de faire le premier film que tout le monde s’est beaucoup amusé. »

Sorti en 2018, l’adaptation du premier roman du réalisateur bien-aimé Steven Spielberg, Prêt Player One, a chuté d’audience en 2045. Avec la planète au bord du chaos et de l’effondrement, les gens trouvent le salut dans l’OASIS, un vaste univers de réalité virtuelle créé par le génie reclus James Halliday. Quand Halliday meurt, il promet son immense fortune à la première personne à découvrir un œuf de Pâques numérique caché quelque part dans l’OASIS. Lorsque le jeune Wade Watts se joint au concours, il se retrouve en train de devenir un héros improbable dans une chasse au trésor décevante à travers un monde fantastique de mystère, de découverte et de danger.

Prêt Player One provient d’un scénario de Zak Penn et Ernest Cline et met en vedette Tye Sheridan dans le rôle de Wade Watts aux côtés d’Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Lena Waithe, TJ Miller, Simon Pegg et Mark Rylance aux côtés de Sheridan.

Prêt joueur deux entre-temps, est sorti en novembre et est une suite directe du livre plutôt que du film. Reprenant quelques jours après avoir remporté le concours du fondateur d’OASIS, James Halliday, Wade Watts fait une découverte qui change tout. Caché dans les coffres de Halliday, en attendant que son héritier trouve, se cache une avancée technologique qui changera une fois de plus le monde et rendra l’OASIS mille fois plus merveilleux – et addictif – que même Wade l’avait rêvé. Avec elle vient une nouvelle énigme et une nouvelle quête – un dernier œuf de Pâques de Halliday, faisant allusion à un prix mystérieux.

Alors qu’une adaptation cinématographique de la suite de Ready Player One n’a pas encore été éclairée, une personne qui est tout à fait d’accord avec le retour dans le monde numérique de l’OASIS est Prêt Player One plomb, Tye Sheridan, qui a les doigts croisés que le prochain Prêt joueur deux finira par exploser sur grand écran. « Récemment, des gens m’ont posé des questions sur, vous savez, un Ready Player Two », a déclaré l’acteur plus tôt cette année. «Vous savez, ‘Y aura-t-il une suite?’ Et je pense que tout le monde sait bien qu’Ernie Cline sort un Ready Player Two, le roman. Vous savez, mais les gens continuent de me demander et j’aimerais avoir une réponse pour vous et je pense que les gens, vous savez, vont et peuvent spéculer tout ils veulent, mais je ne sais pas encore vraiment quel est le plan. J’ai les doigts croisés et, bien sûr, je pense que c’est génial et j’ai adoré travailler sur ce film, alors oui, j’espère, j’espère que nous arriverons à faire un autre. «

Alors que Ready Player Two a été largement moqué pour sa dépendance excessive à la nostalgie et aux références à la culture pop des années 80, ce n’est probablement qu’une question de temps avant. Prêt joueur deux est donné le feu vert. Cela nous vient d’Inverse.

