Le film que vous ne verrez jamais sur Disney +

Le service de streaming Disney + Il est devenu l’un des événements les plus importants pour le contenu de divertissement, et bien plus encore après son arrivée en Amérique latine en novembre de cette année, car bien qu’il soit disponible aux États-Unis et dans une partie de l’Europe, il n’était pas arrivé dans ce domaine. géographique. Son catalogue de séries et de films est incroyable, où l’on peut trouver des productions de Disney, Marvel, Star Wars, Pixar et National Geographic, mais pas tout, car il y a des longs métrages qu’ils veulent cacher.

Il s’agit de ‘Chanson du Sud’ ou ‘Chanson du Sud’, un film de 1946 réalisé par Harve Foster et Wilfred Jackson et produit par Walt Disney. Il raconte les histoires de «Oncle Remus» (James Baskett) et se déroule dans le sud des États-Unis, pendant l’ère de la reconstruction, peu après la fin de la guerre civile américaine. Là il se lie d’amitié «Juanín» (Bobby Driscoll) et s’amuse à écouter les aventures de la Frère Rabito, Frère Zorro et Frère Blas.

Le film c’était un succès en Amérique, levant près de 65 millions de dollars, et jusqu’à a remporté un prix aux Oscars pour la meilleure chanson originale («Zip-a-Dee-Doo-Dah»). Jusqu’à présent, il semble que dans sa description, il fasse un excellent film qui pourrait être l’un des principaux visages de Disney, mais tout change avec le sens que cette bande a.

+ Pourquoi «Song of the South» ne sera-t-il jamais sur Disney +?

Bien que le film soit considéré comme une réalisation de la société de production, a été fortement critiquée pour la façon dont elle décrit la vie des travailleurs des plantations afro-américaines dans les États du sud et a été qualifiée de raciste. La chanson primée aux Oscars «Zip-a-Dee-Doo-Dah» a également été radié pour avoir imposé que les esclaves ne seraient pas tristes s’ils pouvaient passer toute la journée à chanter sur le terrain. Pour ces raisons, Disney veut l’effacer complètement.

Le DVD du film n’est jamais sorti aux États-Unis et Bob Iger, PDG de Disney, a déclaré en 2011 que « ça ne ferait pas forcément du bien ». Il a également dit: « Il ne serait pas dans le meilleur intérêt de nos actionnaires de le ramener, même s’il y aurait un gain financier. ». Il y a eu des demandes pour qu’il ressorte à nouveau, pour que la solution ne soit pas la censure, sinon pour la voir et apprendre et corriger ce qui a été mal fait. Sera-ce un jour sur Disney +?