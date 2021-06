Le film Polly Pocket avec Lily Collins se passe avec la réalisatrice Lena Dunham

Vous ne rêvez pas. Polly pocket est le prochain jouet pour enfants à inspirer un film à Hollywood, marquant le dernier d’une tendance croissante de nouveaux projets annoncés basés sur des jouets populaires. Une action en direct Polly pocket la série est maintenant en développement, prête à écrire et à réaliser. Lily Collins est également attachée à jouer le rôle de la version grand écran du petit jouet, avec le film suivant « une jeune fille et une femme de poche qui forment une amitié ».

« Je suis ravie de mettre à profit à la fois mon amour pour cette propriété historique et ma conviction profonde que les jeunes femmes ont besoin de films intelligents et ludiques qui leur parlent sans condescendance », a déclaré Dunham. Lily Collins a ajouté: « En tant qu’enfant obsédé par Polly Pocket, c’est un vrai rêve devenu réalité et j’ai hâte d’amener ces petits jouets sur grand écran. »

Le projet est une collaboration entre Mattel Films et MGM. Robbie Brenner et Kevin McKeon dirigeront le projet pour Mattel avec Sandino Moya-Smith et Winnie Carrillo pour MGM. Liz Watson et Michael P. Cohen de Good Thing Going sont les producteurs exécutifs.

Auparavant, il avait été annoncé que Mattel Films et MGM développaient également de nouveaux projets basés sur les marques de jouets View-Master et American Girl Doll. D’autres films en développement avec Mattel Films attachés basés sur les jouets emblématiques de la société incluent Barbie, Barney et Hot Wheels. En avril, il a également été annoncé que Mattel Films et Universal Pictures feraient un film en direct Rock ‘Em Sock ‘Em Robots avec Vin Diesel dans le rôle principal.

« Prendre le jeu classique Rock ‘Em Sock ‘Em, avec Mattel comme partenaire, et l’aligner sur le genre de construction du monde, la franchise qui a réussi avec Universal, est vraiment excitant », a déclaré Diesel dans un communiqué au temps.

« Nous sommes fiers de donner vie à cette pièce emblématique de Mattel IP sur grand écran avec nos partenaires extrêmement talentueux Vin Diesel, One Race Films et Universal », a ajouté Robbie Brenner, EP de Mattel Films. « Notre riche bibliothèque de franchises continue de produire des histoires fascinantes et nous sommes impatients de créer ce qui sera certainement une aventure d’action passionnante pour toute la famille avec Rock ‘Em Sock ‘Em Robots. »

Polly Pocket a été créée à l’origine par Bluebird Toys avant que la marque ne soit rachetée par Mattel en 1998. La version originale comportait des figurines miniatures de moins d’un pouce de hauteur, mais la refonte de Mattel les a rendues plus grandes avec des caractéristiques plus réalistes. Il y a eu plusieurs films d’animation sortis entre 2003 et 2006, et une adaptation en série animée a été lancée en 2018. Le dessin animé suit une jeune fille nommée Polly qui a un médaillon magique qui lui permet de se réduire à une taille minuscule, différente de l’intrigue de le film d’action en direct.

Une date de sortie n’a pas été fixée pour Polly Pocket : le film en ce moment. Pendant ce temps, Léna Dunham travaille sur la deuxième saison de la série HBO Industrie tandis que Lily Collins apparaîtra bientôt dans la deuxième saison de la série Emilie à Paris sur Netflix. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

