Le film Plastic Man de DC avance avec un nouvel écrivain et une torsion de genre

Le film à longue gestation basé sur le super-héros de DC Comics Homme en plastique est de retour sur la bonne voie avec un nouvel écrivain qui envisage de changer de sexe pour l’adaptation sur grand écran. Auparavant, Amanda Idoko (Le maire) avait été sollicité pour écrire le scénario du film, qui se voulait une action-aventure comique. Le Hollywood Reporter rapporte maintenant que Liste noire l’écrivain Cat Vesko a signé pour écrire un nouveau scénario pour le film, notant que le projet sera désormais un « véhicule dirigé par des femmes ».

Le changement d’écrivains vise à «amener le projet dans une toute nouvelle direction». Aucun détail supplémentaire sur l’intrigue n’a été révélé, il n’est donc pas encore clair si le film sera renommé comme Femme en plastique Ou quelque chose de ce genre. On ne sait pas non plus si l’histoire changera le sexe de l’identité secrète originale de Plastic Man, Patrick « Eel » O’Brian, ou introduira une version entièrement différente du super-héros avec des capacités similaires.

Homme en plastique a été créé par Jack Cole et est apparu pour la première fois dans Quality Comics ‘ Bande dessinée policière n ° 1. Le personnage a ensuite été acquis par DC Comics, pour finalement croiser d’autres titres de DC et même rejoindre la Justice League. À l’origine un cambrioleur, Eel O’Brian a été abattu et aspergé de produits chimiques toxiques lors d’un vol bâclé, lui donnant la capacité d’étirer ou de modeler son corps dans n’importe quelle forme. Il décide de quitter la vie criminelle et d’utiliser ses pouvoirs pour de bon, rejoignant plus tard la police et même le FBI pour aider aux enquêtes criminelles.

Le personnage de Plastic Man est apparu dans plusieurs autres supports, s’étendant en dehors du domaine de la bande dessinée pour apparaître dans une variété de jeux vidéo et de projets animés. Après être apparu dans le classique Super amis dessin animé, il a joué dans la série animée dérivée The Plastic Man Comédie / Spectacle d’aventure. Bob l’éponge le doubleur Tom Kenny a également exprimé Homme en plastique dans un épisode pilote pour une série animée qui n’a jamais été diffusée. Le super-héros extensible a finalement atteint le grand écran en 2018 Teen Titans Go! Au cinéma, exprimé par Joey Cappabianca.

À ce jour, une itération en direct de Homme en plastique n’a toujours pas été fait, mais ce n’est pas faute d’essayer. Au début des années 90, Warner Bros. a cherché à faire un film basé sur le personnage avec Bryan Spicer réalisant, mais le projet s’est effondré. Les Wachowski ont également écrit un Homme en plastique scénario qui a fini par mourir dans l’enfer du développement. Les grondements d’un nouveau film ont recommencé à faire le tour en 2018 lorsqu’Amanda Idoko est intervenue pour écrire un nouveau script, uniquement pour que cette version prévue se stabilise de la même manière.

Comme le Homme en plastique L’adaptation en est encore aux premiers stades de développement avec son nouvel écrivain, on ne sait pas encore quand le film pourrait commencer le tournage. Contrairement aux tentatives précédentes de réalisation du film, le temps nous dira si cette version sera celle qui sera finalement créée. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

Sujets: Plastic Man