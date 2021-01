Le film Mortal Kombat présente un premier aperçu de Sub-Zero, Jax, Scorpion et Sonya Blade

Warner apporte celui de nombreux fans du jeu de combat ce printemps Combat mortel Le film d’action attendu par Midway Games sort en salles. Pour la populaire série de jeux vidéo, un film avec la star de « Highlander » Christopher Lambert est sorti dans les années 1990 – après la sortie du premier jeu – et il a maintenant atteint le statut de culte. Les attentes des connaisseurs de jeux sont d’autant plus grandes que le nouveau film a atteint le décor et le ton de la série.

Un premier trailer est encore loin. Mais entre-temps, les premières scènes avec les personnages les plus importants et les plus populaires sont arrivées: Sub-Zero, Jax, Scorpion ainsi que Sonya Blade et quelques autres.

En voici d’autres… Je suis tellement prêt pour ce film. Je me souviens avoir vu le film de 1995 dans les salles de cinéma pour un spectacle de fin de soirée dans les premiers jours du son surround et j’ai adoré chaque seconde. J’ai hâte de voir cette nouvelle version – j’espère qu’elle est remplie de grandes bagarres.#Combat mortel pic.twitter.com/hO1jRPAOPu – Erik Davis (@ErikDavis) 15 janvier 2021

« Le film Mortal Kombat va être brutal »

Le film est basé sur la série de jeux Mortal Kombat a reçu une note Rce qui correspond à une homologation FSK-18 dans ce pays. Le scénariste Greg Russo et le réalisateur Simon McQuoid ont déjà annoncé qu’ils seraient adhérer étroitement au modèle – également en termes de sévérité et de brutalité de la série. Ce n’est pas pour rien que le spécialiste de l’horreur James Wan fait partie de l’équipe de production.

De plus, les créateurs promettent des retrouvailles avec des personnages et des éléments bien connus du jeu:

« Il y a du sang, du sang et des morts! »

Retrouvailles avec Sub-Zero, Scorpion et Jack

Le casting du film donne vie à certains des personnages bien connus du jeu, élevés par combattants d’arts martiaux expérimentés étaient:

Hiroyuki Sanada comme Scorpion

Chin Han comme Shang Tsung

Joe Taslim comme Sous-zéro

Mehcad Brooks comme Jackson ‘Jax’ Briggs

Sisi Stringer comme Mileena

Josh Lawson comme Kano

Tadanobu Asano comme Raiden

Ludi Lin comme Liu Kang

Jessica McNamee comme Sonya Blade

© Warner Bros. International Enterprises

Détails de la première histoire et nouveau personnage

Avec Cole Young, joué par Lewis Tan (« Deadpool 2 »), est également un tout nouveau personnage au centre de l’intrigue, qui représente mystérieusement un lien avec Mortal Kombat.

Selon les détails de la première histoire, Cole Young est un combattant MMA expérimenté, qui a une tache de naissance mystérieuse en forme de dragon qui est très similaire au logo « Mortal Kombat ». Un jour, Cole est attaqué par Sub-Zero. Il craint pour la sécurité de sa famille et prend la fuite. Il rencontre le soldat des Forces spéciales Jax (Mehcad Brooks), qui a une tache de naissance similaire, et Sonya Blade (Jessica McNamee).

«Bientôt Cole Young se retrouve dans le temple de Lord Raiden, un dieu aîné et protecteur d’Earthrealm, qui donne refuge aux porteurs de la marque. Ici, Cole s’entraîne avec les guerriers vétérans Liu Kang, Kung Lao et le mercenaire renégat Kano alors qu’il se prépare à affronter les ennemis du monde extérieur avec les plus grands champions du monde dans une bataille pour l’univers où l’enjeu est important. . Cole parviendra-t-il à libérer son Arcana – l’immense pouvoir de son âme – à temps non seulement pour sauver sa famille, mais aussi pour arrêter Outworld une fois pour toutes? «

Mortal Kombat dans les salles ce printemps

Le film d’action « Mortal Kombat » sortira dans les salles allemandes le 15 avril 2021, ils devraient être ouverts en raison de la couronne.

En outre, le studio de cinéma Warner Bros Pictures a annoncé qu’il publierait tous les films annoncés pour l’année 2021 aux États-Unis en même temps sur le fournisseur de streaming interne HBO Max moyennant un supplément – similaire à Disney + avec Mulan.

En attendant est Mortal Kombat 11 est apparu et aussi pour le PS5 annoncé.