Le film Matthew McConaughey savait qu’il devait faire pour son fils

Matthew McConaughey a joué dans un blockbuster majeur après un blockbuster majeur. Bien que se faisant un nom dans l’espace rom-com – dans des films comme Fool’s Gold, Comment perdre un mec en 10 jours, et Erreur au lancement – il a depuis joué dans de nombreux films dignes d’un Oscar, remportant le prix le plus convoité pour Dallas Buyers Club. Bien qu’il choisisse des films qui donnent à l’acteur une chance d’étirer ses muscles de performance, McConaughey semble prendre en compte quelques facteurs lors de la signature de la ligne pointillée.

Lors d’une interview pour Popcorn avec Peter Travers (publiée par ABCNews), McConaughey a discuté de sa carrière cinématographique, se précisant sur son tour alors récent dans le drame de science-fiction de Christopher Nolan. Interstellaire. Il a expliqué pourquoi il devait faire le film pour son fils.

De quoi parle «Interstellaire»?

McConaughey a assumé le rôle principal en 2014 Interstellaire; le film se déroule dans le futur lorsqu’une brûlure mondiale des cultures et un second bol de poussière ont rendu la terre presque inhabitable.

Le professeur Bland (Michael Caine), physicien renommé de la NASA, recrute un ancien pilote de la NASA, Cooper (McConaughey), ainsi que quelques chercheurs pour voyager dans l’espace – chargés de déterminer laquelle des trois planètes possibles sera la prochaine destination de l’humanité.

Le film a été salué comme l’un des plus beaux films tournés ces dernières années et a ensuite été adulé pour la dynamique père-fille de McConaughey et Jessica Chastain, qui a servi de cœur au film. Le film était stimulant et passionnant, mais aussi déchirant dans sa représentation d’une famille brisée pour le plus grand bien.

Pourquoi Matthew McConaughey a dû faire « Interstellar » pour son fils

Lorsqu’on lui a demandé ce qui l’avait poussé à jouer Interstellaire, McConaughey a déclaré:

«Mon premier instinct était:« Oh, je vais faire ça pour mon fils, Levi. » Il aimait vraiment voyager dans l’espace, me posant toutes sortes de questions… lui expliquant le système solaire. J’ai donc commencé à partager ces choses dont j’avais appris et dont je n’avais pas parlé depuis que je les avais apprises à l’école… » Matthew McConaughey | Popcorn avec Peter Travers

McConaughey a poursuivi en expliquant que ce film «fait sauter le toit» de «l’émerveillement de son fils», et approche et dépasse toutes les idées et tous les rêves sur ce qui est possible – ce que les humains peuvent faire.

McConaughey a également noté qu’il était intéressé à travailler avec Nolan et qu’il avait l’impression que le film était «plus personnel» et «plus intime» que de nombreux autres films du genre. Comme mentionné ci-dessus, la relation entre un père et sa fille porte le film, malgré l’accent narratif sur l’exploration intergalactique.