Le film Marvel’s Blade vise-t-il une date de sortie pour Halloween 2022?

Le moulin à rumeurs fait paniquer les fans de Marvel en pensant que nous aurons le redémarrage de Blade plus tôt que prévu. Sur Twitter, la page officielle de Marvel India a publié la « India Release Slate » pour les six prochains films Marvel, avec cinq suites que nous connaissions déjà avec leurs dates de sortie 2021 et 2022 ci-jointes. Avec curiosité, Lame est également sur la liste, et il nomme même le 7 octobre 2022 comme date de sortie officielle. Marvel India a depuis supprimé le tweet, mais la photo circule toujours en ligne.

DAWG Blade n’a même pas encore commencé à tourner et il sort dans exactement 1 an ??? pic.twitter.com/XL8jQx4LxJ – avis (@advitinsoho) 5 octobre 2021

Pour l’instant, il ne semble pas y avoir de mot supplémentaire de merveille concernant Lame ou cette date de sortie 2022. S’il ne s’agit pas d’une fuite, cela pourrait très bien être un simple problème de communication ou une erreur similaire. Il serait peut-être préférable de ne pas bloquer cette date sur le calendrier pour l’instant dans cet esprit, en attendant de plus amples informations, car cela semble être assez tôt pour un film qui semble encore assez éloigné des caméras tournantes.

Officiellement, Marvel Studios nous offrira deux autres films cette année avec Éternels et Spider-Man : Pas de chemin à la maison clôture 2021. Il est confirmé que l’année prochaine verra les sorties de Docteur Strange dans le multivers de la folie, Thor : Amour et Tonnerre, Panthère noire : Wakanda pour toujours, et Les Merveilles. Pendant ce temps, Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie et Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 devraient arriver en 2023, éventuellement rejoints par Les quatre Fantastiques.

De nombreux fans sont ravis de voir Lame débuts dans l’univers cinématographique Marvel, et c’est peut-être pourquoi ce tweet de Marvel India est rapidement devenu viral. À la fin de la journée, cependant, il semble que c’est trop beau pour être vrai. Au San Diego Comic-Con 2019, Kevin Feige a annoncé tous les titres prévus pour la phase quatre du MCU, et Blade n’en faisait pas partie. Il a ensuite personnellement dit à Collider que Lame n’était pas dans les plans de la phase quatre, suggérant une entrée de la phase cinq au plus tôt. Se pourrait-il que les choses aient changé depuis 2019 ? Certes, mais je ne parierais pas là-dessus.

« C’est la phase quatre complète de la façon dont j’ai annoncé la phase trois complète il y a cinq ans – les choses peuvent bouger, les choses peuvent changer comme elles l’ont fait si vous revenez en arrière et regardez ce dont nous avons parlé il y a cinq ans pour la phase trois, mais nous ‘ Cela fait un bon bout de temps que je travaille dessus et c’est déjà bien défini. Mais il y a toujours des changements possibles », a déclaré Feige.

C’était également au SDCC lorsque Marvel Studios a officiellement annoncé le Lame redémarrer. Mahershala Ali a été révélé comme la star du nouveau film, qui intégrera le populaire tueur de vampires dans le MCU. En février, Stacy Osei-Kuffour a été engagée pour écrire le scénario du nouveau Lame, et le mois dernier, Bassam Tariq a embarqué sur le projet pour en devenir le directeur. Il a déjà été signalé que le tournage commencerait à l’été 2022, ce qui rend cette date de sortie en octobre hautement improbable si elle est vraie.

Pour l’instant, les fans de Marvel peuvent découvrir ce que la phase quatre du MCU a à offrir ensuite avec Éternels sortira dans les salles de cinéma le 5 novembre 2021. Cela fait suite à la sortie très réussie de Shang-Chi et la légende des dix anneaux, qui a réussi à battre des records au box-office malgré la pandémie et des audiences limitées. Avec ou sans Lame l’année prochaine, il y a beaucoup plus à attendre, en particulier en tenant compte de tous les prochains spectacles Marvel sur Disney +.

