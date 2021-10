Le film Marvel qui a détrôné The Squid Game sur Netflix Mexique

Le jeu du calmar le déclin de sa popularité a commencé à passer. Dans certains pays, il n’est plus en tête du classement des séries et des films de Netflix, et au Mexique il vient d’être détrôné. Quelle est la nouvelle production qui arrive en tête de liste du pays aztèque ? C’est un film de merveille qui a gagné en présence ces dernières semaines pour une raison très spéciale.

Venin C’est le nouveau film qui mène la liste des productions les plus vues de la plateforme de streaming. Le film 2018 a joué Tom Hardy et se concentre sur l’histoire d’origine du symbiote des bandes dessinées. Le méchant du film a été joué par Riz Ahmed Malgré les critiques négatives, le film a réalisé un très bon chiffre d’affaires de plus de 856 millions de dollars dans le monde.

La scène post générique de Venin avait anticipé l’apparition de Carnage (Woody harrelson) dans la suite, qui est sortie en salles ces derniers jours. Pour cette raison, certains fans ont décidé de rejouer ce film pour le garder au frais avant d’aller au cinéma pour le voir. Qu’il y ait Carnage. Grâce à cela, la série de Hwang Dong-hyuk perdu la première place à ce film par merveille, qui avait aussi un détail qui a révolutionné les réseaux.

Qu’est-il arrivé à la scène post-crédit de Venom: Let there be Carnage

Avant de commencer à parler de la séquence post générique de Venom : qu’il y ait CarnageIl est juste de noter qu’il s’agit d’un énorme spoiler pour ceux qui n’ont pas encore vu le film. La séquence à la fin du film a complètement révolutionné les fans de merveille et c’était parmi les plus importants qui ont été faits ces dernières années. Parce que? Car cela confirme quelque chose que les adeptes de la saga attendaient depuis longtemps.

Vers la fin de Venin 2, tu peux voir Eddie Brock (Robuste) dans une chambre d’hôtel, où il décide d’aller se reposer après avoir vaincu Carnage et se lie d’amitié (une fois de plus) avec Venin. À un moment donné, il se passe quelque chose qui n’est pas très clair et Eddie il est transféré dans le même hôtel mais dans un autre univers. Soudain, à la télévision, vous pouvez voir J. Jonas Jameson (JK Simmons) en disant au monde que l’identité secrète de Homme araignée il est Pierre Parker, comme on le voit dans Loin de la maison. De cette façon, le symbiote a rejoint le Univers cinématographique Marvel (MCU) et pourrait apparaître dans Pas moyen de rentrer.

