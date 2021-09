Le film Luther se déroule sur Netflix avec le retour d’Idris Elba

Le film Luther se déroule officiellement sur Netflix. Lundi, le streamer a annoncé que Luther reviendra pour un tout nouveau film avec Idris Elba reprenant le rôle emblématique. Il sera rejoint par Cynthia Erivo et Andy Serkis, bien que les détails sur leurs personnages n’aient pas encore été révélés. Le film sera écrit par Luther créateur de la série Neil Cross.

Luther revient ! Idris Elba reprendra son rôle emblématique – rejoint par Cynthia Erivo et Andy Serkis – dans un nouveau long métrage écrit par le créateur de la série Neil Cross. pic.twitter.com/DLJn2EDPvi – Netflix (@netflix) 13 septembre 2021

Débuts en 2010 sur la BBC, Luther a terminé cinq saisons/séries. Les stars du spectacle Idris Elbe en tant que personnage principal, un inspecteur en chef détective travaillant pour la Serious Crime Unit de la police britannique. Sa performance a été largement acclamée, ce qui lui a valu deux Golden Globes et un prix du meilleur acteur de la Royal Television Society. La cinquième saison s’est terminée en 2019, bien qu’Elbe ait taquiné un film depuis.

« Je ne pense pas que nous allons en faire trop de versions télévisées; je pense que la prochaine étape est de faire un film », a déclaré Elba à Radio Times en 2019. « Cette saison, le film est très en vue. Nous avons un squelette d’idée pour un film. Et je n’ai pas le droit d’en dire trop, mais je peux dire que cette saison a le film en ligne de mire. S’il y a un film, ce sera en quelque sorte connecté à cette saison. »

L’année dernière, le créateur Neil Cross a également déclaré que le film était en préparation avec Idris de retour à bord. Il n’a pas divulgué plus de détails à l’époque, et il faudrait encore un certain temps avant que le projet ne soit une affaire conclue. Cross et Elba ont clairement toujours exprimé leur désir de continuer l’histoire, ce n’est que maintenant qu’il a obtenu le feu vert.

« Demandez à Idris ! Nous sommes – je ne sais pas ce que j’ai le droit de dire, ce qui est une réponse en soi ! » Cross a déclaré à l’époque, par Radio Times. « Les mots sont mon travail et je les ai tous perdus. Nous voulons en faire plus Luther. On va faire plus de Luther. Le comment et le pourquoi, c’est tout à venir, mais nous allons en faire plus Luther. »

En mai, Elba a fait le point sur le projet en disant à Variety qu’il était sur le point d’obtenir le feu vert avec l’espoir de tourner ce mois-ci. Comme l’a expliqué l’acteur. « Nous entrons en production, les doigts croisés, en septembre. Je suis tellement excité à ce sujet, ça fait longtemps. Nous sommes très, très près de donner le feu vert à la production. »

Elba sort chaud de son rôle de Bloodsport dans le film de bande dessinée de James Gunn La brigade suicide. Il apparaîtra également dans le prochain Western Plus ils tombent et a récemment été choisi comme voix de Knuckles the Echidna dans la suite Sonic le hérisson 2. C’est un acteur qui a toujours réalisé des performances incroyables, mais John Luther reste l’un de ses personnages les plus populaires.

On ne sait pas quand le Luther le film fera ses débuts sur Netflix. Bien qu’Elba ait précédemment déclaré que le plan était de commencer le tournage en septembre, on ne sait pas non plus quand exactement la production commencera. La série télévisée originale est disponible en streaming sur HBO Max.

