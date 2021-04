Le film Gundam Live-Action se déroule sur Netflix avec Kong: Skull Island Director

Si tu vas faire un Gundam film en direct, il est probablement préférable d’avoir un MonsterVerse directeur à vos côtés. Et c’est exactement la pensée de Netflix alors qu’ils annoncent un Gundam le film arrive sur leur application de streaming. Ils ont recruté Kong: l’île du Crâne réalisateur Jordan Vogt-Roberts pour donner vie à cet anime de science-fiction classique.

Legendary Entertainment, qui abrite le MonsterVerse, s’est associé à Netflix pour cette exclusivité Gundam superproduction. Pour l’instant, tous les détails supplémentaires sur l’intrigue et la distribution du film sont gardés secrets. Le titre provisoire est simplement Gundam. Y: Le dernier homme et Fugueurs le scribe Brian K. Vaughn est derrière le scénario et servira de producteur exécutif.

Gundam sera diffusé dans le monde entier sur Netflix, sauf en Chine, où Legendary prévoit d’ouvrir le film sur grand écran. Aucune date de sortie n’a été annoncée, mais il est possible qu’elle ne soit pas diffusée en première sur Netflix avant 2023, en raison de l’arriéré de films de 2020 qui ne sont toujours pas sortis pour le moment. Le légendaire Cale Boyter supervisera le projet aux côtés de l’original Gundam studio Sunrise.

L’histoire se déroulera au siècle universel, qui correspond à la même chronologie que l’anime. On soupçonne que Netflix et Jordan Vogt-Roberts tireront leurs influences directement du spectacle. De gigantesques batailles spatiales sont une garantie, car les armées des colonies spatiales se battent pour l’indépendance contre ceux qui vivent encore sur Terre. On s’attend à ce que Jordan Vogt-Roberts en partage davantage sur le film dans les mois à venir, à mesure que la production s’accélère.

Netflix dispose d’un catalogue d’anime solide et d’une base de fans qui s’abonnent à l’application de streaming uniquement pour cette raison. Ce partenariat a donc beaucoup de sens. Netflix n’offre aucune information sur le budget pour le moment. le Gundam La franchise a une base de fans mondiale active, et l’espoir est que le film attire de nouveaux abonnés dans le monde entier pour ce qui est décrit comme une image d’événement Netflix dans la même veine que leur prochain thriller. L’homme gris, qui au moment de la production était le plus grand film que le streamer ait tenté.

Combinaison mobile Gundam Etait le premier Gundam série dont la première remonte à 1979. Elle a été créée par Yoshiyuki Tomino, dont la présence se fera sans aucun doute sentir dans la version live action à venir. Depuis sa création, la série suscite beaucoup d’intérêt. Et il y a eu un certain nombre de retombées au cours des deux dernières décennies. Bandai continue de connaître un énorme succès avec sa gamme de Gundam jouets et modèles. Cette nouvelle est née à l’IGN.

