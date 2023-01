Le film Gran Turismo dévoile une nouvelle vidéo des coulisses

Le premier clip du prochain film de Sony sur »Grand tourisme », le célèbre jeu de course PlayStation. Révélée au CES 2023, la vidéo nous donne un aperçu des coulisses du film à venir, montrant comment ils ont utilisé des caméras pour générer une vue de type jeu vidéo.

Dans l’aperçu, vous pouvez voir plusieurs membres de la distribution, y compris Orlando Bloom, port de david Oui Archie Madekwefaisant une petite apparition dans la prochaine adaptation que PlayStation prévoit de faire de ses franchises populaires.

Bien que les détails sur le film » Gran Turismo » soient encore secrets, Sony a confirmé que le film sera basé sur de vrais événements. « Basada en una historia real, la película es el último deseo cumplido de un jugador adolescente de Gran Turismo cuyas habilidades de juego ganaron una serie de competencias de Nissan para convertirse en un verdadero piloto profesional de autos de carrera », se lee en la sinopsis officiel.

Avec cette description, de nombreux fans ont réussi à saisir qu’il s’agissait de l’histoire de Jann Mardenboroughun pilote britannique qui participe actuellement à la série japonaise Super GT et a commencé par remporter le tournoi GT Academy 2011.

Le film sera réalisé par neil blomkamp, qui a déjà travaillé dans des films à succès tels que »District 9 » et »Elysium ». Le casting de »Gran Turismo » est composé de grandes stars, en plus de Harbour, Bloom et Madekwe, les téléspectateurs pourront également voir la participation de Djimon Hounsou et Geri Horner.

»Gran Turismo » est l’une des prochaines productions que PlayStation prépare à propos de ses jeux. Après le succès retentissant du film »Uncharted », mettant en vedette Tom Holland, la société a donné son feu vert à plusieurs projets. Actuellement Netflix travaille actuellement sur une série »Horizon Zero Dawn », intitulée »Horizon 2074 », tandis que Première vidéo Il travaille sur un spectacle »God of War ».

Le film »Gran Turismo » sortira à l’été 2023.