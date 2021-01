Le film « Gintama » brise le règne de « Demon Slayer »

Le créateur de «Gintama» a eu des propos insolents à propos de « Demon Slayer », et il semble que l’énergie ait mis son dernier film à l’avant du box-office. Après tout, « Gintama: The Final » a réussi à battre un record qui, selon certains, ne finirait jamais. Le règne de « Demon Slayer » s’est terminé après 12 semaines.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Attack On Titan » terrifie les réseaux sociaux avec un nouveau hashtag

Selon les rapports (via ANN), « Gintama la finale » a frappé le box-office japonais au début de la semaine dernière. C’est la première fois « Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba-Mugen Train » n’a pas atteint la première place depuis sa première en octobre 2020.

Le film était numéro 1 au Japon pendant 12 semaines consécutives, mais il semble que la semaine 13 ne pouvait pas tenir.

Clairement, « Gintama: The Final » a réussi à attirer les foules dans les théâtres, et son influence c’est impressionnant étant donné le Japon et son état d’urgence actuel. Plusieurs villes à l’étranger ont reçu des commandes d’urgence à la lumière d’un récent pic d’infections par COVID-19[FEMININE Un certain nombre de restrictions ont été imposées aux entreprises au Japon, mais les cinémas restent ouverts avec une capacité limitée.

Donc, malgré la pandémie, il semble que « Gintama: The Final » a réussi à convaincre les fans d’acheter des billets.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Nouveau jeu « Indiana Jones » annoncé par Bethesda

Quant à La franchise « Demon Slayer » va bien même avec cette usurpation, Le film d’anime est devenu le plus gros gain de tous les temps au Japon après avoir battu « Le voyage de Chihiro ».

Le film C’est également le deuxième film d’anime le plus rentable au monde, et continue de combler l’écart pour la première place chaque semaine qui passe.