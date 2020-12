Le film Fly Comic Book avec Chris Rock a déjà été présenté à Kevin Smith

Kevin Smith a révélé qu’il était lancé La mouche film de bande dessinée avec Chris Rock attaché à la star. Le pitch ne doit pas être confondu avec le film du même nom de David Cronenberg en 1986. Au lieu de cela, le film allait être basé sur la série de bandes dessinées de 1959 de Joe Simon. Le personnage a été initialement introduit dans le cadre de la « Archie Adventure Series » d’Archie et a ensuite été renommé Fly-Man dans le cadre de la ligne Mighty Comics de la société. Et aujourd’hui, l’idée d’amener cela sur grand écran excite vraiment Kebin Smith.

Sur le podcast Fatman Beyond de Kevin Smith, il a révélé qu’il nettoyait son bureau. Le réalisateur / scénariste a sorti la lettre de présentation originale de Superman Lives de Warner Bros.avant de dépoussiérer une autre lettre qu’il a reçue concernant La mouche série de bandes dessinées, ce dont Smith n’a jamais vraiment parlé publiquement. Vous pouvez lire la lettre à Smith ci-dessous.

« ‘Le scénario est inspiré d’une bande dessinée de 1959 du même nom de Joe Simon. Comme vous le savez, Chris Rock est intéressé à jouer. Nous sommes extrêmement enthousiasmés par ce film que nous considérons tonalement comme une comédie d’action dans la veine de Hommes en noir avec une dose de commentaires sociaux qui le rend totalement unique. Le scénario est actuellement un peu large, Chris et nous aimerions rendre la comédie plus intelligente et plus subtile. Nous aimerions également mieux définir le monde et les règles du peuple araignée et mouche. Mais surtout, nous aimerions savoir ce que pense Kevin Smith. ‘ »