Le film Flash emmène l’univers DC quelque part où il n’a jamais été promis Réalisateur

Au cours de la dernière année, Le flash est rapidement passé d’une aventure solo légèrement intrigante à l’une des perspectives de films de bandes dessinées les plus excitantes de la liste de DC. Eh bien, le réalisateur Andy Muschietti a maintenant davantage taquiné la portée du film tout en faisant une apparition à l’événement virtuel CCXP de cette année en disant que Le flash « vous emmènera dans un endroit où l’univers DC n’est pas allé auparavant, donc c’est très excitant. »

« J’ai hâte de vous en dire plus, mais pour l’instant, je tiens à vous remercier pour votre soutien et pour être des fans aussi formidables », a-t-il conclu. Alors que sa mise à jour concernant Le flash était si rapide que cela ferait rougir The Scarlet Speedster lui-même, le bref indice sur les choses à venir suit certainement tout ce qui a été révélé sur le film jusqu’à présent.

Le flash s’inspirera de l’arc de la bande dessinée Le paradoxe du point éclair, qui voit le Fastest Man Alive voyager dans le temps pour sauver sa mère. Cependant, son ingérence dans le temps trouve le Flash émerger dans un univers plus sombre dans lequel les Amazones et les Atlantes sont impliqués dans une guerre totale qui a laissé la planète détruite. Cette version alternative de l’univers DC trouve Bruce Wayne mort, tué aux mains du même criminel qui assassine ses parents dans la chronologie originale. Cela conduit Thomas Wayne à assumer le rôle de Batman et à appliquer ses propres tactiques beaucoup plus violentes.

De manière passionnante, Michael Keaton et Ben Affleck reviendront au rôle de Homme chauve-souris, les fans se demandant comment les deux versions très différentes du chevalier noir seront prises en compte dans les procédures. Beaucoup ont émis l’hypothèse qu’Affleck mettra le film dans la chronologie d’origine, avec Keaton Homme chauve-souris prenant la place de Thomas Wayne dans l’autre.

Le flash trouve Il et Ça: Chapitre deux le réalisateur Andy Muschietti à la barre, le cinéaste révélant plusieurs détails concernant le rôle d’Affleck dans le film en disant: « Son Batman a une dichotomie très forte qui est sa masculinité – à cause de son apparence et de la silhouette imposante qu’il a , et sa mâchoire – mais il est aussi très vulnérable. Il sait comment livrer de l’intérieur, cette vulnérabilité. Il a juste besoin d’une histoire qui lui permette d’apporter ce contraste, cet équilibre. «

Muschietti a ajouté que Bruce Wayne d’Affleck est « une partie très importante de l’impact émotionnel du film. L’interaction et la relation entre Barry et Affleck’s Wayne apporteront un niveau émotionnel que nous n’avions jamais vu auparavant. C’est le film de Barry, c’est l’histoire de Barry, mais leurs personnages sont plus liés que nous ne le pensons. Ils ont tous deux perdu leur mère à cause du meurtre, et c’est l’un des vaisseaux émotionnels du film. C’est là que l’Affleck Batman entre en jeu. «

Aux côtés des deux versions très différentes de Homme chauve-souris, des rumeurs persistent selon lesquelles le film mettra également en vedette des personnages comme Gal Gadot Wonder Woman, et même ramener des versions antérieures de héros DC tels que Brandon Routh Superman et Christian Bale’s Homme chauve-souris ainsi que d’introduire des versions qui n’ont jamais été telles que Nicolas Cage comme Superman.

Malheureusement, le public a longtemps à attendre avant de voir à quel point Le flash « vous emmènera dans un endroit où l’univers DC n’est pas allé auparavant », la sortie du film n’étant pas prévue avant le 4 novembre 2022. Andy Muschietti a fait ces commentaires lors d’une apparition virtuelle à l’événement CCXP de cette année.

Sujets: Flashpoint, Flash