Le film d’Henry Cavill qui montre son côté moins connu

Au cours des derniers mois, Henri Cavill il savait comment attirer tous les regards. Bien qu’il continue de garder son profil bas et loin des médias, ses performances l’ont positionné au sommet. Après son travail à DC en tant que Superman, l’acteur a commencé à grimper et est désormais l’un des artistes les plus importants de Netflix. Mettant en vedette Le sorceleur et Enola Holmes, a réussi à toucher un public encore plus large.

A tel point qu’à l’heure actuelle, Henri Cavill est l’un des acteurs les plus acclamés par la critique. En fait, il connaît des succès dans sa carrière depuis un certain temps, même si certains sont plus connus que d’autres. Et, parmi son curriculum vitae, il y a un film qui montre son côté le plus inconnu en ce qui concerne son travail. En effet, le film n’a pas fait grand bruit lors de sa sortie en 2018, mais commence maintenant à refaire surface.

Il s’agit de Le jeu tueur. D’une durée d’une heure et demie, ce long métrage met en vedette Cavill qui incarne un lieutenant endurci nommé Marshall. Le but de ce détective est, avec son équipe de police et un justicier local, de partir sur la piste d’un tueur en série qui mettra en péril l’efficacité des autorités devant les citoyens.

Ce n’est pas n’importe quoi puisque, après la disparition d’une jeune femme chargée de démasquer les agresseurs, ils retrouvent Simon Stulls, un homme qui cache bien plus qu’il n’y paraît. C’est-à-dire, cette fois, Henri Cavill s’incarne dans un héros terrestre s’éloignant de la science-fiction et s’immergeant dans l’adrénaline et l’action que ce film englobe.

De plus, avec le protagoniste, le casting est composé de Ben Kingsley, qui joue le justicier qui attrape les agresseurs et Alexandra Daddario, qui donne vie au psychologue qui travaille sur l’affaire. Ce sont ces noms qui ont fait beaucoup de bruit lors de la sortie du film puisque plusieurs critiques ont fait remarquer que malgré l’intrigue, « son casting stellaire« Est digne d’admiration.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂