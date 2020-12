Le film de vacances parfait n’existe pas…

Le film de vacances parfait doit être doux. Mais pas trop sucré, il faut le prendre au sérieux. Pourtant, cela ne peut pas non plus être ennuyeux. Il faut une action. Mais pas trop d’action, ce serait macabre… un tel film existe-t-il?

En temps normal, ces dernières semaines de l’année auraient été consacrées à discuter du méga film à succès censé sortir dans les salles pour profiter des vacances. Si nous n’attendions pas avec impatience une projection à minuit du dernier Guerres des étoiles film, nous aurions peut-être acheté trop de bonbons pour notre famille alors que nous les emmenions voir un long métrage d’animation festif, ou nous nous creusions la tête pour savoir quel espoir aux Oscars nous devrions voir en premier. Mais cette année est différente. Aucune sortie majeure en salles ne rend les choses moins trépidantes, mais en même temps, on a l’impression de passer à côté de certaines traditions amusantes.

Mais n’ayez crainte! Bien que les films ne soient pas diffusés régulièrement dans les salles de cinéma, nous vivons à une époque où vous pouvez les visionner sur votre télévision à la maison. Non seulement vous pouvez regarder presque tous les films, mais vous n’êtes pas obligé de regarder les mêmes films des Fêtes encore et encore sur la télévision par câble. Je veux dire, combien de fois avez-vous besoin de voir Une histoire de Noël avec des interruptions commerciales? Vous l’avez vu tellement de fois que vous pouvez pratiquement citer tout ce film par mémoire maintenant.

Plus important encore, avec la possibilité de diffuser ou de télécharger presque tous les films de votre choix, vous contrôlez ce que vous voulez regarder. Si vous ne voulez pas regarder un film de vacances, vous n’êtes pas obligé de le faire. Au lieu de quelque chose de doux et de sain, vous pourriez forcer votre famille à regarder quelque chose de dérangeant et de suspensif. Après tout, les films déchirants vous font plus apprécier ce que vous avez. N’est-ce pas ce que les vacances sont censées être?

Ok, alors je réalise que tu ne peux pas regarder quelque chose comme La mouche le jour de Noël en famille. Ce n’est pas approprié pour les enfants et vous ne voulez pas que quiconque tombe malade à cause de ce repas méticuleusement préparé. Tout ce que je dis, c’est que vous pouvez vous permettre de sortir un peu des sentiers battus. Moins Miracle sur la 34e rue, plus Le loup de Wall Street. En fait, si vous vous sentez un peu déçu de la façon dont le capitalisme profite des vacances et dilue son message d’origine, peut-être que l’exploration biographique de l’avidité par Scorsese n’est pas une si bonne idée. Il comporte également une forte consommation de drogue et je pense qu’il détient le record du personnage qui dit le plus de bombes F dans un long métrage. Ce n’est pas familial. Grattez ça.

Le fait est que vous n’avez pas à adhérer à des traditions strictes si vous ne le souhaitez pas. Les films doivent être divertissants et excitants. Regarder le même film année après année peut devenir ennuyeux. Vous n’apprenez rien que vous ne savez déjà et le film perdra de son éclat (et de son impact) avec le temps. De plus, vous passez à côté de ce qu’il y a d’autre. Regarder quelque chose de différent ne trompe pas vos traditions de vacances. Cela les élargit.

Si vous voulez regarder un film de vacances traditionnel, c’est très bien. Il existe de nombreuses options. Même si vous en avez vu beaucoup, on a l’impression d’en avoir au moins deux ou trois nouveaux chaque année. Donc, dans ce domaine, il y a toujours quelque chose de nouveau à regarder qui perpétue l’esprit de vos films de vacances préférés. Vous avez la Disneyfication 2018 d’un ballet traditionnel, Le casse-noisette et les quatre royaumes, ou la comédie oubliée de 1994 Noix mélangées, et n’oubliez pas le plus obscur Un Noël très noisette. Alors peut-être que vous êtes allergique aux noix, c’est très bien. Et le Père Noël? Vous avez beaucoup de choix. Klaus, Bad Santa, Bad Santa 2, Santa & Co., Get Santa, Devenir Père Noël, Fille de Santa, Chasseurs du Père Noël, Le Père Noël, Le Père Noël 2, et Le Père Noël 3: Évasion de Noël.

Mais peut-être que vous n’êtes pas d’humeur à voir Tim Allen dans un gros costume. En fait, vous voulez peut-être quelque chose qui ne soit pas si flagrant dans ses tentatives d’exploiter les vacances. Peut-être envisager quelque chose de non traditionnel? Et si vous souhaitez vous diversifier? Et si vous appréciez cette période de l’année mais que le shopping, les chants de Noël interminables résonnent dans votre crâne et les préparations alimentaires stressantes font des ravages? Que faire si vous voulez quelque chose qui rend hommage à la saison, mais qui ne s’en réjouit pas?

C’est là que le film de vacances non traditionnel entre en jeu. Ce sont des films que vous ne pouvez pas associer en premier à la saison. Ils ne jouent pas en boucle à la télévision, ils n’ont peut-être pas de neige et le Père Noël n’est pas un personnage majeur. Au lieu de cela, ils peuvent avoir lieu pendant les vacances, les référencer d’une manière ou d’une autre ou avoir une sorte de lien thématique. Je comprends, votre film de vacances traditionnel vous rappelle des temps plus heureux. Cela vous permet de réfléchir à votre enfance ou à vos proches qui ne sont peut-être plus avec nous. Mais peut-être que pendant ce terrible 2020, nous avons besoin d’un peu de piment dans nos vies. On en a déjà assez de regarder les murs de nos maisons, on devrait avoir envie d’un peu d’excitation.

Des films comme Mourir dur ou Gremlins sont populaires ces derniers temps pour être des choix de vacances controversés. Mais je suis désolé de dire qu’ils ne sont pas si controversés. Ces films existent également depuis plus de trente ans. Vous les avez probablement vus d’innombrables fois maintenant. Si vous essayez de tirer le meilleur parti de votre expérience de visionnage de films de vacances, comment Mourir dur pour la 20e fois, différent de regarder votre film de vacances préféré une autre fois?

Si vous voulez un film de vacances non conventionnel, considérez le sous-genre en plein essor des films d’horreur de vacances. Oui, au lieu de se prélasser dans la joie et l’émerveillement de la saison, ces films la rendent effrayante et dérangeante. Ainsi, alors qu’ils cochent la case comme étant un film de vacances «officiel», les films d’horreur de vacances sont de nature contraire à eux. Considérer Krampus, Krampus: Le diable de Noël, Krampus: le retour du diable, Noël noir, Noël noir, Noël rouge, Sang de Noël, Il était une fois à Noël, Une histoire d’horreur de Noël, Noël mortel, Slay de Noël, Tuer Belles, et qui peut oublier Bikini Bloodbath Noël? Il y a beaucoup de choix, alors allez-y.

Je conviens que la violence ne résout pas les problèmes, et peut-être que l’horreur n’est peut-être pas la bonne direction pour vos besoins de visionnage des Fêtes. Ce dont nous avons besoin, c’est de quelque chose d’amusant, mais de la bonne manière. Cela doit être lié aux vacances, mais ne cherche pas à les exploiter carrément. Vous ne voudriez pas qu’il se sente forcé ou pas sincère. Il doit trouver un moyen d’être attrayant à plusieurs niveaux, pas seulement vos blagues de vacances typiques. Et ce ne peut pas être le même type d’histoire que nous avons vu un million de fois auparavant. De plus, ce serait utile si c’était au moins un peu familial. De cette façon, les enfants peuvent être dans la pièce et il n’y a pas de gros mots ou de parties du corps qui volent à l’écran.

Ce que vous cherchez, c’est le film de vacances parfait, et je l’ai peut-être trouvé. Il a un peu de tout. Cadre hivernal dans une petite ville chaleureuse? Vérifier. Se déroule près de Noël avec les personnages qui ont besoin de l’esprit des fêtes pour les remonter le moral? Des éléments de comédie burlesque et d’horreur? Vérifier. Une distribution stellaire qui a tous fait un bien meilleur travail ailleurs mais qui a accepté d’une manière ou d’une autre de se présenter ensemble dans un étrange film obscur (Ron Pearlman, Michael Shannon, Christina Hendricks, Ian McShane, Thomas Lennon, Judy Greer,? Check. Furries? Check. A parfait 0% sur les tomates pourries pour que vous sachiez que non seulement c’est quelque peu controversé, mais qu’il est clairement mal compris, sous-vu et mieux apprécié en buvant avec d’autres?

Si tout cela vous semble bon, vous êtes peut-être tombé sur le secret le mieux gardé des terribles films de vacances: Pottersville.