Le film de Quentin Tarantino qui a failli devenir une série

Les adeptes de Quentin Tarantino ils savent que la fin de la carrière de ce cinéaste prolifique est proche. Depuis quelque temps, il s’est rendu compte que son idée était de ne sortir que 10 films en salles et avec cela de se consacrer à autre chose. Dans ce contexte, il convient de noter que Il était une fois… à Hollywood C’était le neuvième volet de sa carrière, donc le prochain pourrait être l’histoire avec laquelle il dit au revoir à ses fans.

Il se peut aussi que vous fassiez le grand saut vers la télévision, où vous avez déjà une certaine expérience. En fait, un de ses films, Les huit haineux, était sur le point d’être conçu comme une série. Sorti en 2015, il se concentre sur Jean Ruth, un chasseur de primes qui transporte marguerite domergue vers Roche rouge. Les intempéries vous obligeront à ralentir dans une cabine où personne ne semble digne de confiance.

Les huit haineux Il est considéré comme l’un des travaux les plus faibles de Tarantino (est avant-dernier dans Tomates pourries, devant i), notamment en raison de sa longueur et de son registre presque théâtral. Ce qui est frappant, c’est que le réalisateur était chargé d’organiser une version qui fonctionne comme une mini-série et dispose d’environ 25 minutes de matériel supplémentaire. Il allait y avoir 6 épisodes et finalement il y en avait quatre de 50 minutes chacun.

« Le film existe en tant que film, mais si je pouvais utiliser le matériel filmé et essayer de tout organiser en épisodes, je serais motivé pour essayer. Un an après la sortie du film, mon monteur Fred Raskin et je me réunis et travaille dur. La série a un sentiment différent que j’aime beaucoup et le film avait déjà une qualité littéraire qui rendait le déclin des chapitres naturel « , assuré Tarantino à Film slash. La production n’était disponible qu’en Netflix, mais malheureusement, il n’est pas obtenu légalement en Amérique latine.

Que peut-il arriver au 10e film de Tarantino ?

On ne sait encore rien de ce que l’on a pu voir dans le dixième film de Tarantino, et certaines rumeurs suggèrent qu’il pourrait s’agir d’un troisième volume de Kill Bill. Beaucoup pensent que la fille de Uma Thurman, Maya Hawke pourrait être un excellent héritier du rôle principal dans cette fiction sortie au début du millénaire.

Quant au temps d’attente, il existe un précédent qui peut inquiéter les plus anxieux. Entre la première de Jackie marron en 1997 et le film suivant dans la filmographie de Quentin 6 ans ont passé. C’était la plus longue période pendant laquelle il n’avait fait aucune première, juste avant de lancer Kill Bill en deux tomes. En général, Tarantino il faut entre deux et trois ans avant de sortir un nouveau film.

