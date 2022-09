Le film de Brad Pitt et Sandra Bullock qui n’a jamais eu lieu

Brad Pitt a eu une année mouvementée. Le lauréat de l’Oscar a été la tête d’affiche de cette année Train à grande vitessequi a été salué pour sa distribution d’ensemble et sera la prochaine vedette de Damien Chazelle Babylone face à Margot Robbie et Diego Calva. Sous sa bannière de production, Plan B Entertainment, Pitt a participé à la Père de la mariée remake, le très attendu de Netflix Blondet les deux films à venir Dit-elle et Femmes qui parlent. Il a également ajouté une nouvelle entreprise à son portefeuille avec le lancement récent de sa ligne de soins de la peau sans sexe Le Domaine.





Alors qu’il parlait à British Vogue à propos de Le Domaine, Pitt a été incité par la journaliste Kathleen Baird-Murray à discuter de son régime de soins de la peau sans le rendre « trop ​​​​QVC », faisant référence au réseau de téléachat. Cela a incité Pitt à partager une idée de film que lui et Sandra Bullock avaient autrefois partagée :

« En fait, Sandy [Sandra Bullock] et j’ai essayé une fois de développer une idée d’une équipe mari et femme, qui étaient les vendeurs les plus performants de QVC, mais nous allons divorcer, nous nous détestons et nous le diffusons à l’antenne pendant que nous vendons des choses . C’est tout ce que nous avons.

Les deux ont collaboré sur deux films cette année, Pitt faisant une apparition sur le Bullock-led Cité perdueet Bullock retournant plus tard la faveur avec une apparition sur Train à grande vitesse.





Le point de vue de Brad Pitt sur le vieillissement

Images Sony

Lors de son entretien avec la publication, l’acteur a également évoqué le vieillissement en disant :

« Je ne veux pas fuir le vieillissement. C’est un concept auquel nous ne pouvons pas échapper, et j’aimerais voir notre culture l’embrasser un peu plus, en parler en ces termes. Quelque chose dont nous avons discuté [in founding Le Domaine] était ce titre de «anti-vieillissement». C’est ridicule. C’est un conte de fées. Mais ce qui est réel, c’est de traiter votre peau de manière saine. Et c’est quelque chose que j’ai appris à faire pour mon entreprise, mais ça vous fait vous sentir mieux. J’ai grandi avec une mentalité country, en quelque sorte vous savez, composez le savon une fois par jour, puis passez à autre chose. Et je pense que nous apprenons que si nous nous aimons, si nous nous traitons un peu mieux, alors il y a des avantages durables à cela. Alors vieillissez simplement en bonne santé, vieillissez de manière saine. »

Le vieillissement et la retraite sont des sujets qui semblent revenir sans cesse dans la vie de Pitt. Dans Train à grande vitesse, l’homme de 58 ans joue Ladybug, un assassin sur le point de prendre sa retraite, et Pitt a évoqué la « dernière étape de sa carrière » avec GQ en août dernier. Plus tard, il est revenu un peu en arrière sur ces commentaires, expliquant à Deadline qu’il n’était pas « un type de plan quinquennal » et qu’il continuerait à faire ce qui lui semblait juste.

Pitt sera la prochaine vedette du drame de Damien Chazelle Babylone, une pièce d’époque se déroulant à Hollywood dans les années folles. Il ouvrira dans certaines salles le 25 décembre.