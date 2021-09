Le film d’animation Merry Little Batman arrive cette saison des fêtes

Alors que Marvel était sans aucun doute la force motrice des films de bandes dessinées pendant plus d’une décennie, DC a enfin commencé à se ressaisir un peu au cours des dernières années. Alors que leur DCEU a connu des débuts très décousus, leur action en direct et leur sortie animée semblent toucher la corde sensible de nombreux fans, et les nouvelles fonctionnalités ne manquent pas dans un avenir proche. L’un de ces nouveaux projets qui vient d’être annoncé est le film d’animation Joyeux petit Batman, qui figurera sur « ACME Night » de Cartoon Network avant ses débuts sur HBO Max dans le futur.

Il n’y a eu aucune annonce sur le casting ou la date de sortie du dernier ajout à la famille DC, mais le film suivra Damian Wayne / Robin et selon la déclaration de DC, il « visera à rejoindre la galerie des voyous de films de vacances classiques. » Joyeux petit Batman pourrait presque s’intituler « Comment Little Homme chauve-souris Noël sauvé » lorsque vous regardez le synopsis, qui montre que Damian Wayne, six ans, est laissé seul à Wayne Manor et doit défendre le manoir et Gotham contre les super-vilains ayant l’intention de faire tomber Noël sous le couvert de « Little Batman ».

Joyeux petit Batman rejoint une foule d’ajouts récents à la liste animée de titres de Warner Bros. se dirigeant vers le bloc hebdomadaire « ACME Night » de Cartoon Network d’émissions et de films familiaux. En plus du film DC, deux autres nouveaux projets annoncés étaient une sortie Looney Tunes sans titre pour Daffy Duck et Porky Pig et Est-ce que j’ai fait ça pour les vacances ? Une histoire de Steve Urkel. Les nouveaux projets s’aligneront aux côtés de certaines propriétés classiques de Warner Bros. et fourniront les débuts du câble d’un certain nombre de séries récemment révélées telles que Gremlins : Les secrets du Mogwai, Aquaman : le roi de l’Atlantide, une Harry Potter spectacle de quiz basé et Batman : Croisé en cape.

« Dans le monde d’ACME, tout, et je dis bien tout, est possible », a déclaré Tom Ascheim, président de Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics. « Nous savons que les familles veulent passer du temps ensemble, nous avons donc créé une destination pour les histoires multigénérationnelles qui rassemblent les familles grâce au pouvoir de l’imagination. »

Warner Bros. a récemment été très actif pour renforcer sa production sur diverses plateformes, y compris une longue liste de séries d’action en direct inspirées de DC à venir sur HBO Max et leur ardoise animée pour Cartoon Network. Pendant ce temps, ils se sont apparemment engagés à sortir bon nombre de leurs nouveaux films dans les deux cinémas et sur HBO Max pendant la majeure partie de 2022, bien que de nombreux autres studios commencent à revenir aux sorties en salles uniquement.

Joyeux petit Batman rejoindra un certain nombre d’autres apparitions de Batman à venir dans un proche avenir, notamment des apparitions de Ben Affleck et Michael Keaton en tant que leurs Caped Crusaders respectifs dans Le flash film et les débuts de Robert Pattinson dans le capot dans le très attendu Le Batman, qui a récemment fait l’objet d’un test de dépistage qui semblait suggérer de bonnes choses à venir d’une histoire plus sombre de Batman.

ACME Night sur Cartoon Network démarre le 16 septembre, tandis que Joyeux petit Batman n’a pas encore annoncé de date de diffusion exacte.

