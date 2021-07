Le film d’action en direct Invincible vise à être très différent de l’émission de télévision animée d’Amazon

Malgré Invincible après avoir été adapté en (excellente) série animée pour Amazon Prime, l’écrivain et créateur Robert Kirkman a confirmé qu’un projet d’action en direct était toujours en cours. En répondant aux questions de cette année [email protected], Kirkman a discuté du développement d’une adaptation en direct de Invincible, assurant aux fans que tous les efforts sont faits pour s’assurer qu’il sera différent de la série animée.

« Je ne dis pas ! C’est une autre de ces choses qui est un peu tôt mais je dirai qu’il y a des efforts énormes pour s’assurer que l’expérience cinématographique est unique [and separate from the animated series]…tout en étant fidèle à Invincible. Je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par ce que nous faisons, mais je ne peux pas encore vous le dire. »

Ce que cela signifie exactement est à deviner. L’utilisation de mots tels que « unique » et « séparé » donne certainement l’impression que Robert Kirkman et l’équipe derrière le film ont trouvé un moyen d’aborder le monde de Invincible d’une manière très différente, suggérant qu’il ne s’agira pas tant d’une adaptation simple de la bande dessinée. La série animée a jusqu’à présent adapté la bande dessinée originale assez fidèlement, tout en réussissant à apporter quelques modifications en cours de route, notamment en améliorant le rythme, en ajustant plusieurs personnages pour l’époque moderne et en ajoutant davantage de drame à certains des principaux battements du scénario. Alors, le film d’action en direct adaptera-t-il simplement à nouveau la même histoire? Ou Kirkman envisage-t-il de prendre l’adaptation en direct dans une nouvelle direction surprenante? Malheureusement, nous n’en avons aucune idée… pour l’instant.

Invincible suit Mark Grayson, qui commence comme un adolescent apparemment normal, à l’exception du fait que son père, Nolan, est le super-héros le plus puissant de la planète, Omni-Man. Peu de temps après son dix-septième anniversaire, Mark commence à développer ses propres pouvoirs et entre sous la tutelle de son père. Reprenant l’alter ego de super-héros, Invincible, Mark commence à travailler en tant que super-héros, avec son père agissant comme son mentor, et rencontre d’autres héros dont Robot, Rex Splode, Dupli-Kate et Atom Eve.

Alors que tout commence comme une histoire de super-héros assez standard, les choses tournent rapidement lorsque Onni-Man assassine l’équipe de super-héros la plus importante au monde, les Gardiens du Globe, et informe Mark qu’il est membre de la race Viltrumite, dont la croisade à travers la galaxie a été une mission de domination brutale et sanglante, et qui ont maintenant jeté leur dévolu sur Terre. Avec Steven Yeun, Sandra Oh, Zazie Beetz, Gillian Jacobs, Zachary Quinto, Mahershala Ali, Seth Rogen et JK Simmons, Invincible adapte si bien la bande dessinée de Robert Kirkman, Cory Walker et Ryan Ottley qu’elle laissera sans aucun doute les fans se demander comment une action en direct pourrait apporter quelque chose de différent à la procédure. En plus d’être une action en direct, bien sûr.

Un peu comme chez Amazon Les garçons, Invincible ajoute une violence manifeste et des thèmes matures au monde des super-héros et, tout comme Les garçons, l’adaptation d’Amazon de Invincible a été bien accueilli par la critique et le public. Une version en direct de la bande dessinée est en développement depuis 2017, avec Les garçons les comparaisons se poursuivent car Evan Goldberg et Seth Rogen sont des producteurs des deux.

Ce que Kirkman a en réserve Invincible quand il fera le saut vers l’action en direct reste à voir, mais la première saison de la série animée d’Amazon est maintenant disponible sur Amazon Prime. La série a déjà été renouvelée pour une deuxième et une troisième saison. BossLogic a créé l’art au sommet de cette histoire.

