Le film brillant avec Brad Pitt qui est venu sur Netflix et est devenu le plus regardé

NETFLIX

Bien qu’elle ait été créée en 2019, cette production nominée aux Oscars est désormais un succès sur la plateforme de streaming. Découvrez de quoi il s’agit et pourquoi vous devriez le voir !

© IMDbBrad Pitt joue dans un film qui a été créé en 2019 et qui est un succès sur Netflix.

Le classement des plus vues en Netflix Il est mis à jour quotidiennement avec ces productions qui ont ébloui les utilisateurs. Ces dernières semaines, des productions originales comme Merlin Soit Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés Tous les yeux ont été volés. Mais apparemment, les abonnés au service ont donné une chance à un film avec Brad Pitt qui a eu sa première il y a des années et qui est maintenant venu au streaming pour occuper une place parmi les les tendances.

Il s’agit de Ad Astra : vers les étoilesle film réalisé par James Gray avec un scénario d’Ethan Gross. Encadrée dans la science-fiction et le drame, cette production est sortie en salles en 2019 après avoir fait partie de la sélection officielle de la Mostra de Venise. Ce n’est pas tout! Elle a ensuite été nominée pour le Prix ​​Oscar pour le meilleur son, en plus d’être considéré pour le meilleur film de science-fiction et les meilleurs effets visuels aux Critics Choice Awards. Si les histoires d’astronautes vous captivent, vous ne pouvez pas manquer ce long métrage de 2 heures et 3 minutes dans le catalogue Netflix.

Synopsis d’Ad Astra :

L’astronaute Roy McBride, joué par Brad Pitt, est prêt à voyager aux limites du système solaire avec un objectif clair. De cette façon, il entreprend une mission compliquée dans laquelle il tentera de retrouver son père perdu et de chercher des réponses dans l’espace, car un mystère menace sa survie sur Terre. Il ne révélera pas seulement des secrets dans le cosmos, mais aussi en lui-même.

Bande-annonce Ad Astra :

Distribution d’Ad Astra :

Brad Pitt comme Roy McBride

Tommy Lee Jones comme H. Clifford McBride

Ruth Negga comme Helen Lantos

Donald Sutherland comme Thomas Pruitt

Kimberly Elise comme Lorraine Deavers

Loren Dean comme Donald Stanford

Complétez le casting :

Donnie Keshawarz comme capitaine Lawrence Tanner

Sean Blakemore dans le rôle de Willie Levant

Bobby Nish comme Franklin Yoshida

Lisa Gay Hamilton comme adjudant général Vogel

John Finn comme général de brigade Stroud

John Ortiz comme lieutenant-général Rivas

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?