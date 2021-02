Le film Borderlands remporte un autre grand nom avec Jamie Lee Curtis

Que se passe-t-il avec ça Borderlands adaptation cinématographique? Les jeux sont des tireurs de pillards populaires, bien sûr, et ils ont certainement un sens de l’humour dans leurs histoires, mais il semble que le film attire l’attention de très grands noms hollywoodiens.

Comme indiqué précédemment, le comédien et acteur Kevin Hart s’est inscrit au projet et incarnera Roland. Il rejoint Cate Blanchett, qui jouera Lilith dans le Borderlands film. Maintenant, le dernier ajout à la distribution est Jamie Lee Curtis, qui est apparu dans de nombreux grands films – Halloween, Vrais mensonges, Un poisson appelé Wanda, et Couteaux sortis ne sont que quelques-uns.

Elle agira aux côtés des acteurs susmentionnés en tant qu’archéologue Tannis. Le Hollywood Reporter écrit que le personnage « pourrait avoir la clé pour trouver un coffre rempli de technologie d’arme extraterrestre, mais dont l’histoire compliquée avec Lilith ne va pas aider ».

Encore une fois, il ne semble pas y avoir de date attachée au film, mais il semble s’être assez bien déroulé jusqu’à présent. Il y a du chemin à parcourir, mais le casting est plutôt génial à ce stade. Êtes-vous impatient de Borderlands film? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.