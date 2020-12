Le film Barbie est totalement différent de ce que tout le monde attend des promesses Margot Robbie

Quand il a été annoncé que Margot Robbie s’était engagée à produire et à jouer dans un film d’action en direct basé sur le célèbre Barbie poupée, le casting semblait être un match fait au paradis. Mais autant que l’apparence de la bombe blonde et la silhouette svelte de Margot se prêtent facilement à elle jouant une « fille Barbie dans un monde Barbie » typique, l’actrice a révélé qu’elle voulait subvertir les attentes des gens de ce qu’un Barbie film serait sur.

« Quelque chose comme Barbie où l’adresse IP, le nom lui-même, les gens ont immédiatement une idée de » Oh, Margot joue à Barbie, je sais ce que c’est « , mais notre objectif est d’être comme, » Quoi que vous pensiez, nous va te donner quelque chose de totalement différent – ce que tu ne savais pas que tu voulais. «

Margot Robbie est déjà bien connu pour jouer une subversion classique du genre de féminité plastique que Barbie est connue pour représenter. Dans le rôle de Harley Quinn, Robbie s’est éclaté en jouant une jeune blonde attrayante maigre qui aime le maquillage et les choses scintillantes. Mais Harley se trouve également être un psychiatre hautement qualifié et un véritable dingue sociopathe qui aime la violence et dédaigne la société normale.

De toute évidence, Robbie a beaucoup d’expérience en prenant les points de vue de la société sur la féminité et en les renversant de manière amusante et divertissante. Le partenaire de production de l’actrice sur le Barbie film, Josey McNamara, a expliqué comment ils prévoyaient de subvertir les attentes avec le film, en commençant par obtenir Greta Gerwig, de Dame oiseau renommée, et Noam Baumbach, qui a écrit Histoire de mariage, pour écrire le script.

« Et puis Barbie, qui est une sorte de notre Everest. Comme Margot l’a dit, vous pensez savoir ce qu’est ce film avec Margot comme Barbie, mais Greta et Noah l’ont renversé, et nous sommes impatients d’entrer dans celui-là. »

Ce n’est pas la première fois un live-action subversif Barbie le film a été annoncé. Il y a quelques années, Amy Schumer était en pourparlers pour apparaître comme Barbie dans un film où le jouet sort de son monde plastique et entre dans le monde réel et découvre qu’elle n’est pas aussi parfaite dans la vraie vie qu’elle l’avait imaginé. Le projet a été mis de côté en raison de conflits d’horaire avec Schumer.

C’est à ce moment-là que Robbie est entrée et a apporté les droits sur le personnage pour son studio de production LuckyChap. Naturellement, une figure emblématique comme Barbie est dotée d’une base de fans intégrée qui va avoir certaines attentes de son film. Bien que Robbie et son entreprise aient l’intention de répondre à cette fanbase, ils espèrent également créer une conversation.

«Maintenant, pouvons-nous vraiment honorer la propriété intellectuelle et la base de fans et surprendre les gens? Parce que si nous pouvons faire tout cela et provoquer une conversation réfléchie, alors nous tirons vraiment à tous les niveaux.

Sonne comme Barbie, le film d’action en direct sera beaucoup plus ambitieux qu’il n’y paraît à première vue. Espérons que Robbie pourra mettre sa marque sur le personnage et lancer une nouvelle franchise dirigée par des femmes qui manque à Hollywood depuis. Les jeux de la faim. Cette nouvelle arrive avec l’aimable autorisation de The Hollywood Report.

Sujets: Barbie