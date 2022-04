Le film Barbie aura-t-il la chanson d’Aqua, "filles barbies"?

Images de Warner Bros.

Greta Gerwig sera en charge de la réalisation du film centré sur la célèbre poupée. La production mettra en vedette Margot Robbie et aura Ryan Gosling dans le rôle de Ken.

© GettyMargot Robbie sera la protagoniste du film.

Avec Greta Gerwig en tant que responsable de tirer les ficelles, le film de Barbie Il a suscité beaucoup d’attentes ces derniers temps. Le directeur derrière Dame Oiseau, Frances Ha Oui petite femme était chargé de prendre la place laissée vacante autrefois Amy Schumer il fit un pas de côté. margot robbie a été choisi pour jouer dans l’histoire, tandis que Ryan Gosling mettra sur la peau de Ken.

Au cours des dernières heures, il a été révélé que le film de Barbie il n’aura pas un élément clé qu’il était censé avoir. C’est à propos de la chanson « Barbie Girl » que le groupe danois aqua lancé en 1997 et devenu un emblème pop des années 90. La personne chargée de le confirmer était Ulrich Møller-Jørgensenle manager du chanteur du groupe, Lene Nyström. « La chanson ne sera pas utilisée dans le film »a-t-il assuré Variété.

Plusieurs fans avaient demandé que la chanson fasse partie de la bande originale officielle de Barbieet jusqu’à Simu Liule protagoniste de Shang-Chi et la légende des dix anneauxont partagé la première image officielle du film sur leurs réseaux, accompagnant la publication d’une partie de la chanson de aqua. Dans ce contexte, les raisons officielles de cette décision n’ont pas été divulguées, mais tout aurait à voir avec un conflit juridique survenu il y a 25 ans.

+Qu’est-il arrivé à la chanson d’Aqua ?

Dans les années 1990, lors de sa sortie « Barbie Girl »l’entreprise Mattel intenté une action en justice contre le groupe danois. La société pensait que la chanson thème nuirait à l’image de sa poupée en mettant en vedette « ongle poupée Barbie promiscuité avec un ton dragueur ». De plus, ils ont fait référence à une poupée Ken que j’ai répondu « Embrasse-moi ici, touche-moi ici ». Ils sont donc allés au tribunal, mais n’ont pas eu de chance.

Depuis Enregistrements MCA, le label qui détenait les droits sur la chanson, s’est justifié en disant qu’il était protégé par le premier amendement de la Constitution américaine. Ils ont même déposé une demande reconventionnelle en diffamation à la suite des déclarations du porte-parole de Mattel à propos de la chanson Mais tout comme Mattel il n’a pas eu de chance, puisque la justice a décrété que la chanson était une parodie, Enregistrements MCA ne pouvait pas être victorieux non plus. Mais, bien sûr, les conséquences sont arrivées un quart de siècle plus tard et les fans ont souffert en apprenant que cette grande chanson pop ne fera pas partie du nouveau film de Greta Gerwig.

