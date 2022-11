Le film avec Cillian Murphy qui se rapproche d’une nouvelle suite

Cinéma

le protagoniste de Peaky Blinders pourrait revenir pour un film dont le scénario était en charge d’Alex Garland, réalisateur de Ancienne machine.

©IMDBCillian Murphy.

depuis qu’il a dirigé Peaky Blindersle niveau de popularité de Cillian Murphy a augmenté de façon exponentielle. Ainsi, nous avons commencé à le voir dans de plus en plus de projets, en plus de revoir une filmographie dans laquelle il avait des œuvres avec des personnalités telles que Christophe Nolan (création, Chevalier noir, dunkerque) et Danny Boyle (Extermination). Dans une récente interview, il a été confirmé que l’un des projets qu’il dirigeait pourrait avoir une troisième partie.

Bien qu’il n’y ait rien de défini officiellement, tout indique que Danny Boyle pourrait faire un tiers de Extermination. Le film de 2002 avait un titre dont la traduction littérale était « 28 jours » et se concentrait sur une apocalypse zombie en Angleterre, qui a ensuite été suivie d’une deuxième partie connue sous le nom de 28 semaines (28 semaines). Même si Cillian Murphy n’était pas dans cette suite, son personnage pourrait réapparaître dans la troisième partie intitulée comme 28 mois.

Dans une interview avec NME, Danny Boyle avoua qu’il n’avait pas pensé à la troisième partie de Extermination jusqu’à ce que le journaliste lui pose la question, puis lui fasse remarquer que Alex Garland (Ancienne Machine) J’avais écrit le livret il y a quelques années avec « une belle idée ». Ainsi, il a expliqué qu’il est « très tenté » pour le diriger et « il me semble que c’est le bon moment » pour le faire. Le peu qu’il a dit sur l’intrigue, c’est qu’elle se déroulera à nouveau entièrement en Angleterre.

« Je pourrais revenir au centre de la scène parce que l’une des choses qui se passe dans l’industrie en ce moment, c’est qu’il faut une grande raison pour retourner au cinéma, car il y a de moins en moins de raisons. Il est difficile pour les distributeurs de films et les chaînes de cinéma de montrer des films, ils ont du mal à attirer les gens dans les salles, à moins que ce ne soit quelque chose comme Top Gun : Maverick ou l’un des merveille. Mais un tiers prendrait des gens si c’est une chose décente. »condamné Boyle.

+ Le prochain film de Cillian Murphy

l’étoile de Peaky Blindersque nous avons récemment vu dans la deuxième partie de Un endroit silencieux Avec un boulot incroyable, elle est prête à retourner au cinéma et à retrouver un réalisateur avec qui elle a collaboré à plusieurs reprises. Cillian Murphy fera partie de Oppenheimerla prochaine production de Christophe Nolan qui sortira en salles mi-2023 et pour la première fois ne sera pas distribué par Images de Warner Bros. mais Images universelles. Le film portera sur J.Robert Oppenheimerle scientifique qui était en charge du projet qui a conçu la bombe atomique, qui sera joué par Murphy.

