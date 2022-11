Le film à succès que Brad Pitt a rejeté pour en faire l’un des pires de sa carrière

in

Brad Pitt est l’un des plus grands acteurs d’Hollywood, mais parfois il se trompe. Il connaît le film qu’il a rejeté pour en faire l’un des pires de sa carrière.

Il y a des acteurs qui ne se démodent jamais, chaque fois qu’ils en ont l’occasion, ils réapparaissent et nous rappellent pourquoi ils sont considérés comme les meilleurs de leur génération. Tel est le cas de Brad Pitt, qui ne cesse de grandir dans l’industrie cinématographique au fil du temps. Mais, comme tous les artistes aujourd’hui légendaires, lui aussi a fait quelques erreurs dans sa carrière, notamment lorsqu’il a commencé à travailler.

En fait, l’une des grandes erreurs de Brad Pitt C’est quand il a rejeté l’un des films les plus importants de l’histoire du cinéma pour avoir réalisé l’un des pires de sa carrière. Bien que l’interprète soit l’un des plus importants de l’industrie et des vedettes des films classiques, lorsqu’il a dû choisir entre deux productions, il n’a pas pu bien le faire. C’est dans les années 1990, alors qu’il était encore un artiste émergent, qu’il a dû prendre cette décision.

+ Le film que Brad Pitt a rejeté :

La bande en question que Brad Pitt a rejetée est L’emprisonnement à viequi a été réalisé par Frank Darabont, qui a été captivé par l’interprète après l’avoir vu dans le film Thelma&Louise. Ce long métrage mettait en vedette Morgan Freeman et Tim Robbins et a longtemps été considéré comme l’un des meilleurs films cultes de l’histoire du cinéma. Et, sans aucun doute, pour le créateur de cette histoire, avoir Pitt aurait été parfait, mais il a refusé d’y participer.

« Ça aurait été bien d’être là, mais je ne le regrette pas. Je crois juste en la façon dont les choses fonctionnent et c’était le rôle de quelqu’un d’autre. Même le sentiment de « Oh, ça aurait été bien » redirige vers un choix plus tard. Tout fonctionne ensemble. »Pitt a expliqué à l’époque avant États-Unis aujourd’hui. Cependant, pour les fans de l’artiste, ce n’était pas sa meilleure décision car rejet L’emprisonnement à vie pour l’une des pires productions dans lesquelles il a travaillé.

Il s’agit de entretien avec le vampire, où il était avec Tom Cruise. Ce film, en termes de statistiques, de collecte et de critique, était acceptable, mais ce n’est pas l’un des rôles les plus célèbres de l’ex d’Angelina Jolie. Cependant, il faut noter que Brad a gardé le personnage de Louis de Pointe du Lac puisqu’en L’emprisonnement à vie un second rôle l’attendait.

