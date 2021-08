Le film 48 heures à Vegas de Dennis Rodman se déroule à Lionsgate

Si vous avez toujours pensé qu’un seul week-end tapageur de la vie de Dennis Rodman à la fin des années 90 ferait une belle histoire, vous voudrez vérifier 48 heures à Vegas. En 1998, au milieu des finales NBA de cette année-là, Rodman a déclaré à l’entraîneur des Chicago Bulls, Phil Jackson, qu’il n’avait besoin que de 48 heures dans la ville venteuse, une demande que l’entraîneur accorde. Ce qui a suivi ce week-end fait l’objet de 48 heures à Vegas, un film à venir en préparation à Lionsgate.

Phil Lord, Chris Miller et Aditya Sood produisent pour Lord Miller. Ari Lubet, Will Allegra et Dennis Rodman sera le producteur exécutif. Le script est de Jordan VanDina, et la description du film se lit comme suit : « Inspiré par deux jours mythiques tourbillonnants à Sin City, Lionsgate’s 48 heures à Vegas emmènera le public dans l’aventure folle de Rodman avec son assistant GM capricieux et détaillera une amitié naissante qu’aucun d’eux n’a jamais pensé possible mais qui finira par résoudre leurs deux problèmes. »

Dans un communiqué, Nathan Kahane, président du Motion Picture Group de Lionsgate, a déclaré : « Il n’y a qu’un seul Dennis Rodman. En 1998, il n’y avait personne sur Terre avec qui serait plus amusant – ou peut-être plus dangereux – de faire la fête. Et pourtant c’est même pas la moitié de qui il est. Ce film vous emmène dans une balade inoubliable avec le mythe, la légende, et aussi l’homme qu’est Dennis, derrière tout ce que vous pensez savoir. Nous ne pourrions être plus ravis de travailler avec Phil, Chris, Aditya, Ari, Will et Jordan, et surtout Dennis, dont la carrière et la vie incroyables en feront un film à la fois hilarant et complètement humain et émotionnel. Vous pensez savoir quelque chose sur « The Worm ? » Attends! »

« Dennis a refusé de suivre le troupeau », ont ajouté Lord et Miller. « C’est ce qui a fait de lui une cible et c’est aussi ce qui a fait de lui une star. Son week-end à Las Vegas est plein d’amusement et de détours mais il est aussi plein de questions importantes sur la façon dont les personnalités publiques et les travailleurs sont traités, surtout quand leur l’individualité s’exprime de manière si vivante. »

Rodman, membre du Temple de la renommée de la NBA, est cinq fois champion NBA, deux fois joueur défensif de l’année et huit fois sélection défensive. Il fait partie des joueurs les plus controversés à avoir jamais concouru professionnellement en basket-ball, mais malgré toutes ses ébats hors du terrain, Rodman était un talent notable pour les Chicago Bulls dans les années 1990. À l’époque, l’équipe était incroyablement populaire avec Rodman rejoint par Michael Jordan et Scottie Pippen.

Lord Miller a récemment produit le long métrage d’animation The Mitchells vs. The Machines, qui est le plus grand film d’animation de Netflix à ce jour. Le duo a remporté l’Oscar du meilleur film d’animation pour Spider-Man : dans le Spider-Verse et sont actuellement en production sur la suite. Les autres crédits de production comprennent 21 et 22 rue du saut et Ours cocaïne, qui est actuellement en production avec Elizabeth Banks attachée à la réalisation.

Aaron Edmonds et Jorge Alfaro Silva supervisent 48 heures à Vegas pour l’atelier. Bonnie Stylides a conclu les accords pour Lionsgate. La société n’a pas encore fixé de date de sortie et on ne sait pas quand le tournage commencera. Cette nouvelle nous vient de lionsgate.com|Lionsgate.

