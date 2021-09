Le fiancé de Britney Spears, Sam Asghari, dit qu’ils obtiennent un « contrat de mariage vêtu de fer »

Britney Spears et Sam Asghari ont été célébrés par les fans du monde entier après s’être fiancés.

Alors que leur annonce sur les réseaux sociaux a reçu de nombreux messages de félicitations, quelques utilisateurs ont averti la pop star.

L’actrice Octavia Spencer était l’une des nombreuses personnes qui ont exhorté le chanteur de « Circus » à faire signer à Sam un accord prénuptial au cas où leur mariage s’effondrerait.

Les contrats de mariage sont un accord contractuel entre deux conjoints qui empêche l’un d’essayer de réclamer la moitié de la richesse ou des biens de l’autre en cas de divorce ou de séparation.

Étant donné que Britney Spears vaut environ 50 millions de livres sterling, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi certaines personnes la supplient de conclure un contrat de mariage avec son fiancé entraîneur personnel.

Sam a parlé des commentaires du contrat de mariage et a expliqué qu’ils faisaient exactement cela.

« Merci à tous ceux qui se préoccupent du contrat de mariage ! » il a écrit sur une histoire Instagram.

« Bien sûr, nous obtenons [an] contrat de mariage vêtu de fer pour protéger ma collection de jeep et de chaussures au cas où elle me larguerait un jour. »

Il a joint deux emojis rieurs à la fin de la déclaration, ce qui signifie qu’il pourrait plaisanter sur l’organisation d’un contrat de mariage ou simplement rire du scénario selon lequel Britney en signerait un pour protéger ses actifs.

Ils ont posté des photos et des vidéos séparées hier (13 septembre) d’eux montrant la nouvelle bague de fiançailles de Britney. La pop star a déclaré qu’elle « ne pouvait pas putain de croire ».

Crédit : Sam Asghari/Instagram

Les deux se sont rencontrés sur le tournage du clip de « Slumber Party » en octobre 2016 et sont depuis inséparables.

Sam a fermement défendu Britney lors de sa bataille pour la tutelle et a même publié une déclaration brutale contre son père Jamie Spears.

Il a déclaré: « Maintenant, il est important que les gens comprennent que je n’ai aucun respect pour quelqu’un qui essaie de contrôler notre relation et qui nous jette constamment des obstacles.

« À mon avis, Jamie est un total d ** k. Je n’entrerai pas dans les détails car j’ai toujours respecté notre vie privée mais en même temps, je ne suis pas venu dans ce pays pour ne pas pouvoir m’exprimer mon opinion et ma liberté. »

Britney a parlé de son désir d’agrandir sa famille avec Sam lors d’un témoignage qu’elle a donné lors d’une audience de tutelle.

Elle a déclaré au tribunal: « Je veux pouvoir me marier et avoir un bébé. On m’a dit avec la tutelle que je ne pouvais pas me marier et avoir un bébé.