Le Faucon et le Soldat de l’Hiver: Y aura-t-il une deuxième saison?

Semblable à ce que beaucoup spéculent sur « WandaVision« , »Le faucon et le soldat de l’hiver« Ne pouvait pas avoir une deuxième saison, car leurs histoires ne serviraient que de pont pour ce que le MCU aurait à offrir dans ses prochaines productions ou, dans le cas de la seconde, à présenter une histoire apparemment auto-concluante.

Antony Mackie, acteur chargé de jouer Sam Wilson, révélerait récemment que, jusqu’à présent, aucune négociation n’a été soumise pour renouveler la série pour une deuxième saison. Et même s’il semble lui-même incertain de l’avenir de son personnage, il est tout à fait convaincu qu’il y aura plus de lui dans le jeu. MCU.

«Tout en étant lié par le niveau standard de secret merveille, l’acteur confirme qu’il n’y a pas eu de discussions pour une deuxième saison de ‘Le faucon et le soldat de l’hiver‘»Dit le rapport Variety après une récente interview avec Mackie, confirmant que l’acteur pour le moment n’a pas été informé des plans de son personnage après la fin de la série.

«J’ai été vraiment surpris et affecté par l’idée d’avoir possiblement le bouclier et de devenir Capitaine Amérique« A commenté l’acteur. « Je suis dans ce domaine depuis longtemps et je l’ai fait comme ils m’ont dit que vous étiez censé le faire. »

L’acteur précise que sa préparation n’a pas consisté à aller à Les anges en espérant être célèbre. Au lieu de cela, sa formation artistique peut être attribuée aux cours de théâtre, aux pièces de théâtre et à certaines productions modestes dans un film indépendant, donc être capable de présenter quelque chose d’aussi emblématique dans la culture populaire que le bouclier de Captain America était quelque chose qui a donné une grande joie.

Mackie a également parlé de son avenir en tant qu’acteur: «Mon équipe devient folle quand je leur dis que j’aimerais faire un film ringard à l’ancienne comme ‘Quand Harry rencontre Sally». Un de ces films où je travaille dehors et je dois enlever ma chemise parce qu’il fait trop chaud. Je veux une comédie romantique.

L’acteur conclut qu’il veut prendre tous les films qui ont été écrits pour Matthew McConaughey qui a été rejeté par lui. « Le faucon et le soldat de l’hiver« Première dans Disney + le 19 mars prochain.