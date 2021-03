Le faucon et le soldat de l’hiver: qui est le héros du MCU Bucky Barnes?

Après presque deux semaines Marvel’s WandaVision a culminé dans une grande finale, commence ce vendredi Le faucon et le soldat de l’hiver la deuxième série MCU Disney Plus. En plein milieu, comme le titre l’indique, se trouve une fois de plus Bucky Barnesqui était autrefois connu comme Soldat d’Hiver était actif. Maintenant, il doit unir ses forces en tant que héros Sam Wilson posent un nouveau danger.

Dans ce qui suit, nous voulons partager avec vous à la fois l’histoire de la bande dessinée du personnage et son histoire dans le Univers cinématographique Marvel regardez de plus près avant de le revoir dans « Le Faucon et le Soldat de l’Hiver ». Cependant, nous n’allons pas en mentionner quelques-uns petits SPOILERS contourner.

Avant le faucon et le soldat de l’hiver: l’histoire de Bucky Barnes dans les bandes dessinées

Fait sa première apparition James Buchanan «Bucky« Barnes dans la bande dessinée «Captain America Comics # 1» de 1941. Dans ce document, Bucky avait encore 16 ans, mais a passé toute sa vie sur des bases militaires. Malgré son âge, après avoir reçu une formation militaire en Angleterre, il a été reconnu comme un Partenaire de Captain America choisi et combattu avec lui pendant la Seconde Guerre mondiale.

Pendant une opération le duo est tombé dans un piègequi a apparemment tué Bucky. En vérité, cependant, il est tombé entre les mains des Soviétiquesqui a lavé le cerveau de Bucky amnésique et leur a donné un bras mécanique et dans le leur machine à tuer parfaite transformé. Cependant, ses nouveaux maîtres ont dû se rendre compte que leur assassin difficile à contrôler était pourquoi ils l’ont enfermé dans une cryo-chambre. La naissance du Soldat d’Hiver.

Le soldat de l’hiver alias Bucky Barnes dans les bandes dessinées. © Marvel Comics

C’est venu plusieurs années plus tard pour la première confrontation entre Captain America et le Winter Soldier. Steve Rogers a reconnu son ancien ami Bucky Barnes dans son adversaire. Avec l’aide de Cube cosmique, dans le MCU Tesseract appelé, Captain America a réussi ça souvenirs de son ancien partenaire restaurer. Depuis, il a tout essayé pour ses péchés de son temps en tant que soldat de l’hiver faire amende honorable.

De cette façon, il a également pris le relais pendant une courte période le titre de Captain America. Au cours de cette phase, il faisait également partie des Avengers et dirigeait l’équipe. À Partenariats avec Falcon et Hawkeye il fait actuellement équipe avec l’ancien agent du SHIELD Tremblement.

Avant le faucon et le soldat de l’hiver: l’histoire précédente de Bucky Barnes au MCU

Dans l’univers cinématographique Marvel, Bucky Barnes est joué par Sebastian Stan incarne son première apparition dans « Le premier vengeur« aurait. Dans les films, contrairement aux bandes dessinées plus anciennes, Bucky est un ami d’enfance de Steve Rogers, qui a combattu avant lui pendant la Seconde Guerre mondiale. Après que lui et son escouade aient été tués par le Crâne Rouge été capturé a expérimenté Armin Zola autour de Bucky avant que Captain America ne le sauve.

Nous connaissions donc le Soldat de l’Hiver du MCU – dans « Le Faucon et le Soldat de l’Hiver », nous apprenons à le connaître d’un autre côté. © Marvel Studios

A lieu au cours de l’une des missions conjointes suivantes Bucky apparemment mort. Il est révélé plus tard que Bucky est en fait dans les griffes d’HYDRA qui l’a ressuscité et lui a fait un lavage de cerveau. À partir de là, ils l’ont utilisé pendant des décennies comme leur tueur à gages, le soldat de l’hiver. Après les événements de « The Avengers », il devient prévu pour Captain America. Steve et ses amis parviennent à restaurer les souvenirs de Bucky, c’est pourquoi il les a créés après la guerre civile soutient dans la lutte contre Thanos.

Des éléments essentiels de son histoire comique ont ainsi été repris dans le MCU. De plus, celui-ci possède également Bucky Barnes un bras mécanique et est un combattant exceptionnelqui est bien versé dans la manipulation de diverses armes. Cependant, il est MCU-Bucky physiquement plus fort que son homologue de bande dessinée, car contrairement à lui, sa force et son endurance sont presque à égalité avec celles de Captain America – seulement sans le sérum Super Soldier.

Les pouvoirs dont Bucky aura besoin, car avec son copain Sam Wilson, il doit travailler ensemble depuis le 19 mars 2021 Faites face à une nouvelle menace dans Le faucon et le soldat de l’hiver sur Disney +. Toutes les informations sur son ami Sam Wilson se trouvent dans cet article: