Le faucon et le soldat de l’hiver: comment est la relation entre Sam Wilson et Bucky Barnes

Les fans de l’univers cinématographique Marvel peuvent désormais profiter du premier épisode de ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’ sur le service de streaming Disney +, qui a laissé divers mèmes et réactions, ainsi qu’une fin qui en a irrité plus d’un pour une décision importante. Nous notons également que dans le chapitre 1 les protagonistes ne se croisent pas, et nous amène à réfléchir à leur relation.

Bucky Barnes a fait son apparition dans le MCU en ‘Captain America le premier vengeur’, où nous avons vu qu’il était le meilleur ami de la Steve, mais il semble être mort dans une scène du film. Ensuite, nous avons découvert qu’il était gelé et que l’organisation HYDRA l’a transformé en une machine mortelle, devenir appelé « Soldat d’Hiver ».

Rogers rencontrer Sam Wilson dans la deuxième bande de leur trilogie dans leur routine de gymnastique et petit à petit ils deviennent amis, où ils se battront contre Bucky, qui fait désormais partie d’HYDRA. Après la capture de Soldat d’Hiver, leur relation se poursuit dans ‘Captain America: guerre civile’, faire partie de la même équipe, mais à aucun moment ils ne sont amis, en plus, ils se détestent, votre patience est donc un aspect important à noter lorsque vous vous réunissez.

En faisant la promotion d’un autre projet, Anthony Mackie (Falcon) a déclaré à Rotten Tomatoes: «Ces émissions Disney + seront très différentes des films. Vous avez l’expérience de pouvoir vivre avec ces personnages pendant six et huit heures, plutôt qu’un film de deux heures où ils ont un peu d’entrée sur l’univers en général. « . Et sûr: « Nous pouvons vraiment développer cette relation entre nous deux, et vous pouvez voir comment elle se développe. Parce que nous n’avons jamais été vraiment amis, et pendant le spectacle, nous ne le serons pas non plus. ».







Bien que l’un des protagonistes anticipe que il n’y a pas de tolérance entre eux, tous deux étaient amis avec Capitaine Amérique et ils doivent faire face à un monde sans lui, alors Face aux menaces qui surgissent tout au long du spectacle, ils doivent unir leurs forces pour surmonter, tout comme nous les avons vus à d’autres occasions.