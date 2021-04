Le faucon et le soldat de l’hiver: bande-annonce et heure de la première du dernier épisode

Le faucon et le soldat de l’hiver, la mini-série de Univers cinématographique Marvel pour le service de streaming Disney +, arrive a sa fin. Tout comme il a été annoncé dès le premier instant, le nombre d’épisodes préparés était de six, les fans attendent donc de connaître la fin, même si les demandes pour une deuxième saison ne tarderont pas à venir. Découvrez la bande-annonce officielle et l’heure de la première!

Le dernier chapitre était aussi émouvant que le quatrième, où nous avons vu Le bouclier de Steve Rogers taché de sang du nouveau Captain America. Dans les premières minutes, nous avons eu de nouvelles scènes d’action, quelque chose de caractéristique du programme, avec Le combat de Sam Wilson et Bucky Barnes contre John Walker, qui a été dépouillé de ses distinctions par le Congrès des États-Unis.

Un autre des points forts était les adieux du baron Zemo, qui a été emmené par le Dora Milaje à The Raft, une prison sous-marine qui a également été vue dans Civil War. Le grand camée était l’apparition de Julia Louis-reyfus comme Victoria Allegra de la Fontaine. En arrivant à la fin, nous connaissons le plan des Flag-Smashers avec Falcon déjà déterminé à être le nouveau Captain America à la recherche d’empêcher l’attaque. Dans la scène post-crédits, nous voyons Walker fabriquant son propre bouclier et ce qui va se passer est inconnu.

Les fans commencent déjà à sentir que six épisodes sont en deçà de la fiction, car on pense généralement que c’est mieux que WandaVision. Le producteur a récemment parlé Nate Moore et a commenté qu’il y a une possibilité d’une saison 2: « J’espère qu’à la fin de cette saison, il verra le potentiel de ce sur quoi nous pourrions compter dans une saison ultérieure. ».

+ Bande-annonce de l’épisode 6







+ Quand est sorti le dernier chapitre de The Falcon and The Winter Soldier?

Le sixième et dernier épisode de The Falcon and The Winter Soldier sera présenté en première ce vendredi 23 avril 2021, à travers la plateforme Disney +. En bon fan, vous ne voulez pas être gâté et vous voulez commencer à commenter ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux avant tout le monde, donc si vous voulez le voir au moment de son lancement et que vous êtes d’Amérique latine, vous doit se lever tôt.

+ À quelle heure le dernier épisode est-il diffusé?

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua: 02:00

Mexique, Colombie, Pérou et Équateur: 03:00

Chili, Venezuela et Bolivie, Porto Rico et République dominicaine: 04:00

Argentine, Uruguay, Paraguay et Brésil: 05h00

Espagne: 09h00