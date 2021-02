Le fabricant Mandalorian Jon Favreau n’était pas impliqué dans la série Obi-Wan, confirme Ewan McGregor

Avec le succès de la série The Mandalorian Lucasfilm a récemment annoncé plusieurs autres nouvelles séries de l’univers «Star Wars» Disney + à. Cela comprend également la production planifiée de longue date sur Obi Wan Kenobiqui – à l’origine sous forme de film – apparaîtra désormais sous forme de série. Se glisse dedans Ewan McGregor après presque 20 ans, une fois de plus dans son rôle emblématique de maître Jedi Obi-Wan de la trilogie du film précédent de George Lucas.

Alors que la production de ce Le printemps a commencé à tourner l’acteur trouve encore du temps pour une interview avec un magazine américain. Il y confirme une fois de plus que le cinéaste Jon Favreau n’est pas impliqué dans la série Obi Wan est:

«Non, Deborah Chow dirige, tout comme elle a réalisé deux épisodes de la première saison de The Mandalorian. Elle est brillante et j’ai hâte de travailler avec elle.

En tant que chef créatif et créateur de la série « The Mandalorian », Jon Favreau a fait sensation avec la première saison a déclenché des tempêtes d’enthousiasme parmi les fans de – après tout, l’idée de l’histoire ainsi que la figure vient de Bébé yoda par lui. La deuxième saison qui s’est terminée il y a quelques semaines sur Disney + et les favoris du public de longue date comme ça Chasseur de primes Boba Fett ou les deux héroïnes Ahsoka et Bo-katan en partie mis en vie pour la première fois, a reçu de nombreux éloges et de bonnes critiques.

Série Obi-Wan prévue comme une mini-série

Alors qu’une 3e saison a déjà été confirmée, le La série « Obi-Wan » initialement conçue comme une mini-série. Donc, il aura un acte terminé. Cependant, ils sont ouverts à la possibilité de pouvoir tourner d’autres saisons s’ils réussissent – mais la série n’a pas été conçue pour cela dès le début, a récemment été confirmé. Il faudra donc attendre de voir comment la production évoluera.

Encore debout pas de date de sortie spécifique fixe, mais le Série « Obi-Wan » pas sur Disney + jusqu’en 2022 apparaître.

De quoi parle la série Obi-Wan Kenobi?

La série « Obi-Wan Kenobi » raconte l’histoire du destin du Maître Jedi après « Star Wars Episode 3: La revanche des Sith ». L’action commence environ huit ans après le film et comprend les aventures d’Obi-Wan pendant son exil sur la planète désertique Tatooine.

Ici, il s’occupe du bien-être du jeune Luke Skywalkerstandis que l’Empire ne se repose pas assez longtemps pour détruire tous les chevaliers Jedi. Une foule de chasseurs de primes et autres personnages louches de la galaxie Chasser les Jedi et Obi-Wan. On dit être le prochain Dark Vador également jeune princesse Leia et son temps encore inconnu en tant que jeune adolescente jouent un rôle dans l’histoire. Beaucoup plus n’est pas encore révélé sur l’intrigue.