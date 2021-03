Le Dr Oz dit qu’il a aidé à sauver un homme qui s’est effondré à l’aéroport en pratiquant la RCR

Le Dr Mehmet Oz a déclaré sur Twitter qu’il avait pu utiliser ses connaissances médicales pour aider à sauver la vie d’un homme qui s’est effondré à l’aéroport international Newark Liberty du New Jersey.

La personnalité de la télévision a déclaré qu’il était assisté par un policier à proximité.

« Hier soir, un homme s’est effondré près de moi et de ma famille après notre arrivée à @EWRairport, » Oz, qui est chirurgien cardiothoracique, a écrit. « J’ai pratiqué la RCR avec l’aide d’un officier de police de l’autorité portuaire de Newark et dégagé les voies respiratoires de l’homme. Heureusement, l’aéroport avait un défibrillateur à proximité que nous avons pu utiliser pour lui sauver la vie. »

En tant que médecin et être humain, il est de notre responsabilité d’intervenir en cas d’urgence médicale. Un autre rappel critique de l’importance de prendre le temps d’apprendre à pratiquer la RCR et à utiliser un défibrillateur. – Dr Mehmet Oz (@DrOz) 2 mars 2021

« En tant que médecin et être humain, il est de notre responsabilité d’intervenir en cas d’urgence médicale », a poursuivi Oz dans un deuxième tweet. « Un autre rappel critique de l’importance de prendre le temps d’apprendre à pratiquer la RCR et à utiliser un défibrillateur. »

Dans un troisième tweet, Oz a partagé un lien vers son site Web où les gens peuvent trouver plus d’informations sur la façon d’administrer correctement la RCR.

Le compte Twitter officiel de l’aéroport international Newark Liberty a répondu à Oz, le remerciant d’avoir travaillé avec l’équipe du département de police de l’autorité portuaire « pour fournir un #CPR qui sauve des vies au passager en arrêt cardiaque ». Le tweet de l’aéroport a également souligné l’importance de savoir comment effectuer la RCR.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, environ neuf personnes sur 10 qui subissent un arrêt cardiaque en dehors d’un hôpital meurent, mais la RCR par un spectateur peut aider à améliorer les chances de guérison et à doubler ou tripler les chances de survie d’une personne si elle est effectuée correctement.

Si vous voyez quelqu’un en arrêt cardiaque, le CDC vous conseille d’appeler d’abord le 911 ou de demander à un autre spectateur de le faire. Recherchez un défibrillateur externe automatisé ou un DAE au début de la RCP.

Pour effectuer une RCP mains seules, appuyez fort et rapidement avec les deux mains au centre de la poitrine à une fréquence de 100 à 120 poussées par minute. Laissez la poitrine revenir à sa position normale après chaque poussée. Essayez d’utiliser une chanson optimiste pour garder le bon rythme. L’American Heart Association recommande «Stayin ‘Alive» des Bee Gees. Continuez ce processus jusqu’à ce que les professionnels de la santé arrivent et puissent prendre en charge les soins.