Le documentaire «  Awaken  » capture la beauté naturelle de la Terre et de notre ciel nocturne

Un nouveau documentaire de l’astrophotographe primé Tom Lowe présente la relation de l’humanité avec le monde naturel, y compris le ciel au-dessus de nos têtes.

Baptisé «Awaken», le documentaire 4K HDR a été présenté en première vendredi 9 avril sur le site de science-fiction Dust et est disponible sur les plateformes numériques du monde entier. Aux États-Unis, vous pouvez l’attraper sur Prime Video, Apple TV +, Google Play, Microsoft, RedBox, FandangoNow et Vudu; si vous habitez ailleurs, consulter le site officiel pour voir où vous pouvez le voir.

La bande-annonce officielle de ‘Awaken’, disponible sur YouTube , comprend de nombreuses références à l’espace, y compris des plans de la Voie lactée s’élevant au-dessus du désert, des plans de montagne en flèche avec un ciel sombre derrière et des humains exécutant des rituels sous les étoiles.

Les aurores dansent dans le ciel nocturne dans le documentaire du réalisateur Tom Lowe « Awaken », qui a fait ses débuts le 9 avril 2021. (Crédit d’image: Dust / Gunpowder & Sky / Dubai Film

« Awaken » explore la relation de l’humanité avec la technologie et le monde naturel « , lit-on dans la description de la bande-annonce. « Tourné sur une période de cinq ans dans plus de 30 pays, le film est le pionnier des techniques de pointe de la cinématographie timelapse, de dilatation du temps, sous-marine et aérienne pour donner au public de nouveaux yeux avec lesquels voir notre monde. »

Lowe attribue à deux sources de l’enfance son amour pour l’astrophotographie montré dans le documentaire: le célèbre scientifique et communicateur scientifique Carl Sagan, qui a raconté une série télévisée intitulée « Cosmos » en 1980, et des voyages de camping de Boy Scout dans les montagnes de la Sierra en Californie. Lowe a également été nommé « Photographe d’astronomie de l’année » par le magazine Sky at Night de la BBC en 2010, pour une photo de la Voie lactée derrière un pin à bristlecone dans la Sierra Nevada.

(Crédit d’image: Dust / Gunpowder & Sky / Dubai Film)

«En sixième, notre professeur de sciences nous a joué toute la série ‘Cosmos’ en classe et depuis, je suis fasciné par la grandeur, le mystère et l’énormité de l’espace», a déclaré Lowe à 45secondes.fr.

En repensant à ses expériences de Boy Scout, Lowe a ajouté qu’il était très heureux de capturer à nouveau des vues des Sierras dans « Awaken », en utilisant des images accélérées d’hélicoptère. «J’espère que« Awaken »inspirera les gens à sortir dans la nature et à dormir sous les étoiles, sans tente, si le temps le permet. Je suis convaincu que regarder le ciel nocturne suscite des souvenirs génétiques profonds, inconscients et édifiants chez les humains, » il a dit.

Le documentaire a été produit par Terrence Malick et Godfrey Reggio, et raconté par l’acteur Liv Tyler (« Ad Astra », « Le Seigneur des Anneaux »). Le studio de production est la branche de divertissement de science-fiction de Gunpowder & Sky, Dust, dont le catalogue arrière de courts métrages spatiaux comprend « Orbit », « FTL » et le film d’astronaute fictif « Nine Minutes ».

