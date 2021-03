Le discours de victoire de Daniel Kaluuya interrompu par un gros problème technique

Table de chevet DANIELE - 1 tiroir et 1 niche - Tissu velours - Bleu

Entièrement revêtu de velours bleu, le chevet DANIELE se démarque par son look moderne et ses coutures travaillées. Pratique, il présente un tiroir et une niche pour y ranger vos affaires. Caractéristiques: Structure: MDF, contre-plaqué et panneau de particules Revêtement : Velours Coloris: Bleu DImensions du