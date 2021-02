Le directeur du district 10 vient de promesses, Neill Blomkamp

Cela fait plus de cinq ans que le réalisateur Neill Blomkamp a allumé pour la dernière fois le grand écran, et 12 ans depuis que le réfugié extraterrestre connu sous le nom de Christopher a promis de revenir dans trois ans à la fin de la masterclass d’action de science-fiction. District 9. C’est beaucoup d’attente, mais finalement, Blomkamp a taquiné l’arrivée d’une suite longue et tant attendue, District 10, le cinéaste confirmant sur les réseaux sociaux qu’il travaille actuellement sur le scénario.

« Le scénario du District 10 est également écrit par @sharlto @territatchell et moi. C’est à venir … »

Neill Blomkamp a fait irruption sur la scène avec délectation en 2009, publiant le commentaire social de science-fiction District 9. En utilisant des images trouvées sous la forme d’interviews fictives, de séquences d’actualité et de vidéos provenant de caméras de surveillance, ainsi que de séquences plus traditionnelles, District 9 commence dans un 1982 alternatif, au cours duquel un vaisseau spatial extra-terrestre géant arrive et plane au-dessus de la ville sud-africaine de Johannesburg. Une population d’extraterrestres insectoïdes malades et sous-alimentés est découverte vivant dans la misère à l’intérieur du navire, puis déplacée et confinée dans un camp d’internement, district 9.

Reprenant vingt ans plus tard, alors que le navire jette toujours une ombre sur la ville, le gouvernement décide de déplacer les extraterrestres dans un autre camp, ce qui fait qu’un des extraterrestres, connu sous le nom de Christopher Johnson, croise le chemin du bureaucrate Wikus van der Merwe, qui est sur le point de se retrouver la cible d’une chasse à l’homme à l’échelle nationale. Écrit par Blomkamp et Terri Tatchell, et produit par Peter Jackson et Carolynne Cunningham, District 9 met en vedette Sharlto Copley, David James et Jason Cope dans le rôle de Christopher Johnson.

District 9 fait ce que toute grande science-fiction espère faire, commenter les problèmes du monde réel à travers une lentille fictive. Explorant les thèmes de l’humanité, de la xénophobie et de la ségrégation sociale et s’inspirant des événements survenus dans le district 6 du Cap, à l’époque de l’apartheid District 9 a mis Blomkamp sur la carte et reste un exploit qu’il n’a malheureusement pas tout à fait réussi à vivre depuis.

Le film a été un énorme succès à la fois critique et financier, et avec la finale de District 9 mettant clairement en place une suite, le public se demande depuis des années si District 10 se matérialiserait jamais. Eh bien, il semble que cela se produise enfin, avec Blomkamp ramenant Terri Tatchell du premier film et ajoutant l’acteur principal Sharlto Copley à la liste d’écriture du scénario.

Neill Blomkamp a taquiné un autre épisode de la série depuis la sortie de District 9 il y a longtemps, à un moment donné, suggérant même que le projet pourrait être une préquelle. En 2013, Blomkamp a déclaré à propos d’un suivi: « Je veux vraiment faire une suite de District 9. Je le fais vraiment. Le problème est que j’ai un tas d’idées et de trucs que je veux faire », ajoutant que « [he] vouloir[s] faire du District 10 à un moment donné « .

Blomkamp a été signé sur plusieurs projets au fil des ans, y compris la suite des deux Extraterrestre et RoboCop. Avec ceux qui échouent, il semble que Blomkamp ait plutôt décidé de retourner dans le monde qui a tout commencé pour lui, et enfin de donner au public la suite qu’il veut vraiment. Cela nous vient grâce à Compte Twitter officiel de Neil Blomkamp.

