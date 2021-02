Le directeur du CDC déclare que les écoles peuvent rouvrir en toute sécurité sans vacciner les enseignants

Les enseignants n’ont pas besoin de se faire vacciner contre le COVID-19 avant que les écoles puissent rouvrir en toute sécurité, a déclaré mercredi le chef des Centers for Disease Control and Prevention.

«De plus en plus de données suggèrent que les écoles peuvent rouvrir en toute sécurité et que la réouverture en toute sécurité ne suggère pas que les enseignants doivent être vaccinés», a déclaré la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, aux journalistes lors d’un point de presse de la Maison Blanche sur le COVID-19.

«La vaccination des enseignants n’est pas une condition préalable à la réouverture en toute sécurité des écoles», a-t-elle ajouté.

Lors d’un point de presse plus tard mercredi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, est revenue sur les commentaires de Walensky, affirmant qu’ils n’étaient pas des «conseils officiels» du CDC.

Si Walensky était là, elle dirait «qu’ils n’ont pas encore publié leurs conseils officiels du CDC sur la vaccination des enseignants et ce qui serait nécessaire pour assurer la réouverture en toute sécurité des écoles», a déclaré Psaki.

Le Comité consultatif des CDC sur les pratiques d’immunisation a voté pour que les «travailleurs essentiels de première ligne», qui incluent les enseignants, soient les prochains à recevoir un vaccin COVID-19 après avoir d’abord donné la priorité aux agents de santé et aux résidents des établissements de soins de longue durée. Cependant, la plupart des enseignants peuvent mettre un certain temps à se faire vacciner alors que les responsables américains s’efforcent d’accélérer le rythme des vaccinations.

Pourtant, les systèmes scolaires à travers les États-Unis ont été sous pression pour rouvrir après le passage à l’apprentissage à distance l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus, qui a infecté plus de 26,4 millions d’Américains et tué au moins 447077 en un peu plus d’un an.

Certains parents ont été contraints de rester à la maison pour surveiller leurs enfants au lieu d’aller travailler. Pendant ce temps, les enseignants et d’autres professeurs ont exprimé des inquiétudes concernant le retour à l’école, mettant potentiellement leur santé en danger.

Une étude du CDC publiée à la fin du mois dernier a trouvé peu de preuves de la propagation du virus dans les écoles aux États-Unis et à l’étranger lorsque des précautions étaient prises, telles que le port de masques, la distanciation sociale et la ventilation des pièces.

L’administration Biden a publié un plan de sauvetage COVID-19 qui comprend la fourniture aux écoles et aux universités de 170 milliards de dollars pour rouvrir. L’argent serait utilisé en partie pour intensifier les tests. L’administration a déclaré que les tests étaient une stratégie «critique» pour contrôler la propagation du virus, mais les tests supplémentaires ne sont toujours pas largement disponibles et les États-Unis n’utilisent toujours pas ceux dont ils disposent de manière efficace.

Walensky a précédemment déclaré que les écoles devraient être les premières à ouvrir et les dernières à fermer dans la pandémie.

Jeff Zients, le tsar COVID-19 du président Joe Biden, a déclaré mercredi que Biden avait été «très clair» qu’il voulait que les écoles «rouvrent et restent ouvertes».

«Cela signifie que chaque école a l’équipement et les ressources nécessaires pour ouvrir en toute sécurité», a-t-il déclaré lors du point de presse, exhortant le Congrès à «faire sa part» en adoptant le plan de sauvetage Covid de Biden. «Pas seulement les écoles privées ou les écoles des zones riches, mais toutes les écoles.»

Cette histoire est apparue pour la première fois sur CNBC.com.